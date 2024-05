Serie TV

News Baby Reindeer: la "vera" Martha ha fatto un'intervista e andrà in televisione [FOTO] Di Andrea Campana

Condividi l'articolo A quanto pare la vera identità di “Martha” è stata svelata: parlerà in televisione da Piers Morgan Alla fine ci siamo arrivati: Martha, la stalker che abbiamo conosciuto come tormentatrice di Richard Gadd nell’acclamata serie Baby Reindeer, ha ora un nome e un volto. Non solo: ha deciso di uscire allo scoperto e di parlare in televisione, in Gran Bretagna, nel programma del noto conduttore Piers Morgan. Il presentatore ha condiviso un teaser per la messa in onda dell’intervista e, ad ogni buon conto, un post su X in cui lo vediamo insieme alla donna. Ed ecco quindi la “vera” Martha: si chiama, sembra, Fiona Harvey. La donna insiste nel voler mettere le cose in chiaro dal suo punto di vista, anche se sembra che l’intervista (registrata ieri) sia stata più come un “incontro di boxe”.

*WORLD EXCLUSIVE*

The real-life Martha from Baby Reindeer breaks cover and gives me her first TV interview about the smash hit Netflix show.

Fiona Harvey wants to have her say & ‘set the record straight.’

Is she a psycho stalker?

Find out tomorrow on ⁦@PiersUncensored⁩ pic.twitter.com/MxaE5SEiTa — Piers Morgan (@piersmorgan) May 8, 2024

Secondo LADBible infatti Piers Morgan avrebbe insistito, nell’intervista, molto sulle migliaia di mail inviate da “Martha” a Gadd, e lei avrebbe trovato queste altre sue domande molto fastidiose. La Harvey ha dichiarato: “Anche se ho spedito alcune e-mail non significa che sono colpevole del resto”.

“Come ho detto, per etichettare qualcosa come una storia vera, dev’essere vera al 100%. Mi sembra di essere stata incastrata, mi sento un po’ usata“. Ora c’è da vedere cosa emergerà nell’intervista completa, in onda in Regno Unito domani 9 maggio (ma sicuramente la vedremo ovunque sui social), e come reagirà (se lo farà) Richard Gadd. Il caso dell’anno si è appena ingigantito a dismisura.

