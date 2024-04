News Baby Reindeer, parla la ‘vera’ Martha: “Sono io la vittima” Parlando anonimamente col Daily Mail, la donna che ha ispirato Martha in Baby Reindeer ha attaccato lo show di Netflix Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo La vera ispirazione dietro la serie Baby Reindeer ha dato la sua versione de fatti Su Netflix trovate Baby Reindeer, miniserie che racconta un assurda storia di stalking vissuta dal protagonista Donny e ispirata alla vera esperienza vissuta dal creatore e attore principale Richard Gadd a causa di una donna che nella serie è chiamata Martha (qui la nostra spiegazione del finale). Si tratta chiaramente di un nome fittizio e gli eventi sono romanzati. Tuttavia la donna, che il Daily Mail ha intervistato senza rivelare il suo nome, si è risentita di quanto visto sullo schermo ha detto al giornale che crede che Gadd stia “facendo il prepotente con una donna più anziana per fama e fortuna”. Si dice che abbia detto:

Adesso sta usando Baby Reindeer per perseguitarmi. Sono la vittima. Ha scritto un’intero maledetto show su di me.

La donna, che ha negato al giornale di essere stata la stalker di Gadd, lo ha accusato di avere la “sindrome del protagonista” e ha contestato alcuni aspetti della serie dicendo:

Non ho mai posseduto una renna giocattolo e non avrei nemmeno avuto una conversazione con Richard Gadd su un giocattolo d’infanzia.

Sull’interpretazione offerta da Jessica Gunning nel ruolo di Martha la donna ha poi aggiunto:

Lei somiglia un po’ a me dopo che ho messo su 25 kg durante il lockdown, ma in realtà non sono così poco attraente.

