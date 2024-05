Condividi l'articolo

Il regista portoghese Pedro Costa attacca a viso aperto Ridley Scott e il suo cinema, dicendogli di tutto: “Quando appaiono le cose oscure, appare lui”

Senza peli sulla lingua il regista portoghese Pedro Costa che, in una lunga intervista, si scaglia contro Ridley Scott indicandolo come simbolo di tutto ciò che per lui non va nel cinema. Comincia asserendo che: “Naturalmente, Ridley Scott è assoluto fascismo. Non c’è niente lì da prendere, lo vedi e dici no, non prendo nulla”.

“Perché è veramente populista, come dici in politica, lui è un tipo populista. Abuserà di te, ti prometterà di darti tutto, che tu sarai felice e libero, eccetera. Vive in un altro mondo, Hollywood, Los Angeles, soldi, oro. Vive nello champagne, eccetera” sostiene Costa, spiegando come i film del regista inglese tendano ad essere molto lontani “dalla vita vera”.