Cinema Paola Ferrari se la prende con Elodie a La Volta Buona Ospite di La Volta Buona, Paola Ferrari si è trovata nuovamente ad attaccare Elodie

Parla Paola Ferrari Paola Ferrari durante la trasmissione La Volta Buona di Caterina Balivo ha avuto parole molto dure nei confronti di Elodie. Imbeccata dalla conduttrice, la giornalista ha infatti detto:

Bella… Quanto è bella! – ha esordito Paola Ferrari, non appena Caterina Balivo ha nominato Elodie.

È anche bravissima, tiene la scena – ha aggiunto la conduttrice.

A questo punto la Ferrari, non d’accordo, ha puntualizzato dicendo:

Bravissima non esagererei, non è che è Mina o Laura Pausini. È brava ed è bellissima, ecco

So che non ti piacciono queste mise audaci, però se ci pensi anche la Carrà e Mina erano molto trasgressive. Elodie non è che sta facendo…” – ha ribatttuo Caterina Balivo

Neanche il tempo di finire la frase ed ecco Paola Ferrari ribatte:

Non mi dire queste cose perché soffro. Tu non mi puoi parlare della grandissima Raffaella Carrà e di Mina. Io perché me la sono presa con Elodie, che trovo bellissima. Perché tu non puoi pubblicizzare il tuo disco mettendoti in un certo modo dicendo che lo fai per essere libera.

Se tu vuoi metterti in tanga, ti metti in tanga e sei libera di fare quello che vuoi e nessuno può criticarti. Che tu sia bella, che tu sia meno bella. Ma usare quella scusa per vendere e dire che lo fai per dimostrare la libertà, mi viene da ridere. Perché noi donne la nostra libertà la dobbiamo dimostrare in altri modi. Poi fai quello che vuoi, ma non usare quell’arma

Che ne pensate?

