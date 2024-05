Cinema Jurassic Park: le differenze tra il film e il romanzo Jurassic Park è un film epocale della storia del cinema. Tratto dall'omonimo romanzo, si distacca in diversi aspetti dalla trama originale. Di Andrea Angelozzi -

Tre anni prima, nel 1990, vedeva la luce il romanzo Jurassic Park, partorito da una mente altrettanto geniale, quella dello scrittore americano Michael Crichton. Come già aveva fatto anni prima con il romanzo “Lo Squalo” di Peter Benchley, Spielberg acquistò i diritti di Jurassic Park ancor prima che venisse pubblicato in cartaceo, conquistato dalla possibilità di ricavarne un film, sotto la supervisione dello stesso Crichton. Il resto è storia.

Nonostante siano due successi accomunati dalla medesima trama, il film e il romanzo di Jurassic Park presentano sostanziali differenze che meritano di essere approfondite. Pronti a tornare su Isla Nublar? Buona lettura!

Jurassic Park: la trama

Su una misteriosa isola avvolta nella nebbia, il miliardario John Hammond ha costruito un parco unico al mondo: il Jurassic Park, dove l’attrazione principale sono i redivivi dinosauri. Una squadra di esperti, composta dal paleontologo Alan Grant e dalla paleobotanica Ellie Sattler, dal caosologo Ian Malcom e l’avvocato Donald Gennaro, si reca sul posto per ammirare per primi le attrazioni e testare la sicurezza del parco. Ma gli eventi precipitano vertiginosamente. La natura scatenerà tutta la sua furia.

Jurassic Park: due incipit ben differenti

L’incipit di Jurassic Park potrebbe essere recitato a memoria da molti dei suoi estimatori: il guardia caccia Robert Muldoon (Bob Peck) cerca di tirare fuori dalla gabbia di un misterioso animale un operaio, finito nelle grinfie di quest’ultimo. Di grande impatto, soprattutto, la frase urlata a squarcia gola “Uccidetela!”, riferita appunto alla creatura che stavano cercando di imprigionare, quasi senza successo.

Questo è il modo in cui Spielberg trasporta lo spettatore nell’atmosfera di pericolo e curiosità che pervade tutto il film. Un vedo/non vedo che incute timore ma anche fascino, cavallo di battaglia della filmografia del regista. Quello che più ci spaventa è quello che non riusciamo a vedere, nonostante siamo attratti da quell’abisso e, una volta che ci guardiamo dentro, ne veniamo risucchiati.

Partendo dal presupposto che il luogo dove si svolgono le vicende del film e del romanzo coincidono, ovvero il Costa Rica e una misteriosa isola poco a largo dalle sue coste, l’incipit del romanzo è ben diverso, ma altrettanto inquietante. In un ospedale di un piccolo villaggio in riva al mare, giunge il corpo maciullato di un operaio che sta per esalare il suo ultimo respiro. Le ferite sono troppo gravi, ma l’uomo riesce comunque a pronunciare una parola che fa accapponare la pelle delle persone che tentato di soccorrerlo: raptor.

L’inizio del romanzo Jurassic Park ha molte scene che si svolgono in Costa Rica e sul resto del continente. Vengono svolte indagini scientifiche, interpellati scienziati e persino rinvenuta la carcassa di uno strano piccolo rettile della quale, però, non si riesce a riconoscere la specie di appartenenza. È ben noto come il romanzo contenga molta violenza in più rispetto al film. Sempre nella parte iniziale, un’infermiera scopre inorridita come dei rettili, identici alla carcassa rinvenuta, si siano cibati di un neonato nella sua culla.

I rettili in questione sono, ovviamente, dei dinosauri, in particolare i Compsognathus, dinosauri che vedremo nel sequel del film, Il Mondo Perduto. Questi piccoli carnivori sono già presenti nel romanzo e li ritroveremo tra poco, in una scena altrettanto iconica. Anche la scena iniziale del film Il Mondo Perduto, quando una bambina viene aggredita dai Compsognathus sulla spiaggia, in realtà appartiene al primo romanzo.

Ma come hanno fatto i dinosauri del parco ad arrivare già sul continente? Vedremo dopo anche questo.

Clip appartenente a Il Mondo Perduto, scena che in realtà si svolge nel primo romanzo

Jurassic Park: i Tirannosauri del romanzo sono due

Il dinosauro più iconico di Jurassic Park, e dell’intera saga, è per molti il Tyrannosaurus rex. Spielberg gioca ancora con lo spettatore nella scena in cui l’auto dei visitatori giunti su Isla Nublar si accosta al recinto del Re dei dinosauri. Non compare, rimane rintanato nella vegetazione, mentre i vari Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (Laura Dern) e Ian Malcom (Jeff Goldblum) bramano la possibilità di poterlo ammirare, come noi che non vediamo l’ora di scorgere un dinosauro in azione.

Il gruppo è quasi deluso dalla poca presenza dei dinosauri nella prima parte del film Jurassic Park. Nel romanzo la questione è ben diversa. Sin dal loro arrivo in elicottero, il gruppo di visitatori scorge una grande quantità di dinosauri, compreso il Tirannosauro. Una volta arrivati al suo recinto, attirato con una carcassa, il carnivoro si palesa subito al suo primo pubblico. Ma le sorprese non finiscono qui. Infatti, viene riferito che i Tirannosauri sono in realtà due, uno più grande e uno più piccolo. Non sono una coppia come ne Il Mondo Perduto, sono stati creati indipendentemente l’uno dall’altro, per maggiore attrattiva e vivono in due recinti distinti.

Crichton non si è risparmiato, giustamente, nell’abbondanza di creature nel suo romanzo. Il Jurassic Park del libro brulica di dinosauri. Il parco sembra quasi già fatto e finito, pronto ad aprire al grande pubblico. Questo prima che il caos prenda il sopravvento. L’attacco del Tirannosauro è visto dal punto di vista dei protagonisti, quindi molto più confuso e meno panoramico rispetto al film. I protagonisti, in balia della natura, dovranno vedersela, quindi, non con un solo gigantesco carnivoro, ma addirittura due!

Nel romanzo sono memorabili le scene in cui il Tirannosauro più grosso insegue Alan, Tim e Lex (dove il primo è il fratello maggiore e la seconda la sorella minore, invertiti per età nel film) nuotando nelle acque di un lago mentre i tre sono a bordo di un canotto di salvataggio. Come un alligatore, il gigantesco predatore sta per avventarsi su di loro, prima di essere “sfidato” dalla sua controparte più piccola di stazza. Oppure, quando il carnivoro più piccolo divora il povero Donal Gennaro, riducendolo a brandelli. Vi è un tentativo di Muldoon di sedare il Tirannosauro, dove l’animale prima insegue il guardia caccia, poi stana Tim e Lex nascosti sotto una cascata e, infine, stramazza al suolo per effetto della puntura.

È evidente come le scene narrative e avventurose siano in maggioranza presenti nel romanzo e che, per esigenze di durata e realizzazione, siano dovute essere omesse nel film. Il ritmo del romanzo è incalzante, gli eventi si susseguono in maniera devastante e caotica, come preannunciato dal dottor Ian Malcom. Viene lasciato molto spazio di manovra alle azioni dei dinosauri: sono loro a dettare i ritmi e il susseguirsi delle scene. La loro imprevedibilità è la vera protagonista del romanzo. Un mondo selvaggio in cui la mania di controllo dell’uomo è nulla, ormai divenuto preda. Il Jurassic Park non lascia scampo.

Jurassic Park: la bioingegneria secondo Crichton e la InGen

La questione riguardante come sono stati creati i dinosauri del Jurassic Park viene poco approfondita nella pellicola e lasciata alle parole del dottor Henry Wu (BD Wong). Durante l’inizio del loro tour inaugurale, gli ospiti apprendono come gli scienziati siano riusciti ad ottenere il DNA di dinosauro tramite l’ambra fossile, e di come abbiamo mescolato le parti mancanti con i geni di animali ancora esistenti, come rospi o altri rettili. Gli approfondimenti relativi alla bioingegneria sono sparsi qua e là all’interno di tutti i film della saga, ma prendono comunque spunto dagli approfondimenti svolti da Crichton nel primo romanzo.

L’autore disegna una dettagliata descrizione di cosa sia la InGen e di come si sia giunti al business della manipolazione genetica. John Hammond non è il solo ad aver sperimentato la resurrezione di specie estinte. Il romanzo di Jurassic Park assume spesso i contorni di una spy story, dove lo spionaggio industriale è alla base della ricerca di profitti e di potere in questo nuovo campo. Vi è un personaggio che nel film si riduce ad una semplice comparsata, ma che nel romanzo è ben presente: Lewis Dodgson.

Preso in giro da Dennis Nedry (Wayne Knight) all’inizio del film per la sua eccessiva riservatezza, egli in realtà è il capo della compagnia rivale di Hammond, e sarà protagonista assoluto del sequel del romanzo, Il Mondo Perduto. Sono anche le sue azioni a tramutare una tranquilla visita ad un parco in un vero e proprio incubo.

È doveroso sottolineare come Crichton avesse svolto importanti ricerche in merito agli sviluppi fatti dalla scienza nel campo della bioingegneria. Affascinato da quel mondo, l’autore riportò nel romanzo informazioni dettagliatissime su quella sperimentale branca della scienza essendo che, tra la fine degli anni ottanta e gli inizi degli anni novanta, fosse cosa nota di come realmente si stesse investendo sulla ricerca genetica e sull’assurda ipotesi che potessero essere riportate in vita creature estinte da milioni di anni. Questa passione per la scienza da parte di Crichton è riscontrabile non solo in Jurassic Park, ma anche in altri romanzi da lui ideati, come il celebre West World.

Jurassic Park: la controversa figura di John Hammond

Il fautore del Jurassic Park è, come noto, il miliardario John Hammond (Richard Attenborough). Spiritoso, cordiale, sicuro di sé. Vestito di un bianco candido che simboleggia quasi la sua ambivalenza divina: l’uomo che gioca a fare Dio creando la vita, ma che poi è costretto a distruggere il giardino dell’Eden da lui stesso costruito, perché gli esseri viventi da lui creati gli si rivoltano contro, deludendolo. Questo è il personaggio che vediamo nel film. Dopo aver preso coscienza di quello che sta accadendo, prende coraggio e rinnega la sua stessa creazione.

La rappresentazione di questo personaggio è ben differente nel romanzo Jurassic Park. Avido, una sete di potere smisurata, arrogante. Non gli sta a cuore la sorte degli sventurati che sono alla mercé dei dinosauri del suo parco. Non è quella figura paterna che ricorda, e impersona, un cordiale nonno con ancora dei sogni nel cassetto. Assolutamente no, brama solo di lucrare il più possibile dalla sua attrazione, rimuginando a come risollevare il parco in seguito ai guasti avvenuti durante il primo sopralluogo.

Un capitalista, niente di più e niente di meno. Se la sorte sorride al suo alter ego cinematografico, lo stesso non si può dire della controparte letteraria. Il primo riesce a mettersi in salvo insieme a Grant e il resto dei sopravvissuti; il secondo muore nella parte conclusiva del romanzo, mentre è alle prese con i suoi tentativi di insabbiare l’incidente del Jurassic Park. Spaventato da suo nipote Tim, che simula il verso del Tirannosauro all’altoparlante, si ferisce ad una gamba. Indifeso e senza possibilità di scappare, viene morso da un Compsognathus e, dato che nel romanzo sono velenosi, viene colto da un piacevole torpore mentre, ancora vigile, osserva il branco di piccoli dinosauri dilaniare e divorare il suo corpo. Una fine giusta per un uomo ingiusto.

Jurassic Park: le differenze tra i due epiloghi

Abbiamo tutti negli occhi il finale del film Jurassic Park. Dapprima epico, con il Tirannosauro trionfante che legittima il suo trono sull’isola; poi quasi nostalgico, con i protagonisti sull’elicottero che abbandonano quel luogo che tanto gli ha donato ma troppo stava per togliergli. Il tutto condito con la meravigliosa colonna sonora del meraviglioso John Williams.

Nel romanzo l’epilogo è molto più complesso e differente. Le due opere coincidono con la battaglia finale tra i visitatori e gli astuti Velociraptor, anche nel romanzo descritti come animali intelligenti e spietati. Grant riesce ad attirarli nel laboratorio e avvelenarli, eliminandoli. Ma c’è ancora un mistero da risolvere: come hanno fatto i dinosauri ad attraversare il mare e giungere sul continente? Per scoprirlo, applicano un collare GPS ad un mansueto cucciolo di Raptor, che li conduce ad una scoperta sconvolgente.

I Raptor sull’isola sono tantissimi e si nascondono tutti in una grotta sotterranea, dove attendono qualcosa. Sotto gli occhi dei protagonisti increduli, i carnivori hanno scovato un passaggio che conduce direttamente al porto di Isla Nublar, tramite il quale possono salire indisturbati sui battelli che fanno la spola tra l’isola e la costa, pronti a migrare come uccelli. Soccorsi dall’esercito del Costa Rica e avvertiti i militari della possibile minaccia dei dinosauri anche sulla terra ferma, fanno rientro dall’isola per essere interrogati sugli avvenimenti, mentre il Jurassic Park viene bombardato con il napalm, distruggendo ogni forma di vita sull’isola.

Il sogno di Hammond è distrutto, cancellato. Di tutto quello successo sull’isola non se ne dovrà sapere niente. I dinosauri estinti una seconda volta, o forse no?

Probabilmente è maggiormente apprezzabile il finale del film, più spettacolare e conciso. Il finale del romanzo Jurassic Park ha un motivo ben preciso per essere così: pone le basi per il successivo romanzo, lasciando molte questioni in sospeso che poi verranno risolte e spiegate ne Il Mondo Perduto, del quale magari parleremo in futuro. Una cosa è certa: entrambe le due opere sono capolavori assoluti della letteratura e del cinema, capaci di trasportare chiunque in un’avventura che non conosce limiti di età e, soprattutto, di fantasia e genialità.

Jurassic Park: il cast

Sam Neill: Alan Grant

Laura Dern: Ellie Sattler

Jeff Goldblum: Ian Malcolm

Richard Attenborough: John Hammond

Bob Peck: Robert Muldoon

Martin Ferrero: Donald Gennaro

Cameron Thor: Lewis Dodgson

BD Wong: Henry Wu

Samuel L. Jackson: Ray Arnold

Wayne Knight: Dennis Nedry

Joseph Mazzello: Timothy Murphy

Ariana Richards: Alexis Murphy

Jurassic Park: il trailer

Trailer di Jurassic Park / credits: youtube; MovieDigger

Conoscevate le differenze tra il film e il romanzo di Jurassic Park?