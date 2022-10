News

Cinema La Mummia, Brendan Fraser apre ad un quarto film Brendan Fraser, parlando con Variety, si è detto disponibile ad un eventuale quarto film della saga de La Mummia Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Con la sua grande interpretazione in The Whale, nuovo film di Darren Aronofsky, presentato all’ultimo Festival del Cinema di Venezia, Brendan Fraser è tornato sulla cresta dell’onda, da dove era stato lontano per moltissimo tempo. Tuttavia, prima di questo periodo difficile nel quale era uscito dai radar di Hollywood, l’attore era un’autentica icona, grazie soprattutto al ruolo di Rick O’Connell, sbruffone avventuriero rubacuori visto nella trilogia de La Mummia. Sebbene siano passati ormai 14 anni dal terzo capitolo, La tomba dell’Imperatore Dragone, Fraser accetterebbe di buon grado di tornare per un quarto film. Non so come potrebbe funzionare – ha detto l’attore a Variety. Ma sarei assolutamente disponibile se qualcuno si presentasse con la giusta idea

Andando avanti con l’intervista Fraser ha anche parlato dell’odiatissimo reboot de La Mummia realizzato nel 2017 con protagonista Tom Cruise e del perchè, secondo lui, sia andato così male.

È difficile fare quel film – ha detto. L’ingrediente che avevamo per la nostra Mummia, che non ho visto in quel film, era il divertimento. Questo era ciò che mancava in quell’incarnazione. Era un film horror troppo diretto. La Mummia dovrebbe essere una corsa da brivido, ma non terrificante e spaventosa. So quanto sia difficile farcela. Ho provato a farlo tre volte

A conferma delle parole di Fraser sui suoi tempi nei panni di Rick O’Connell è arrivato Il regista del primo film Stephen Sommers che ha detto di aver scelto l’attore perché possedeva una serie di abilità molto specifiche.

Poteva tirare e prendere un pugno e aveva sempre un grande senso dell’umorismo. Sa essere davvero piacevole. Non apapre mai mai come presuntuoso o arrogante.

Ha aggiunto che Fraser ha fatto quante più acrobazie possibile, ferendosi anche al ginocchio a un certo punto, ma proseguendo il lavoro per completare il film.

Era pronto per qualsiasi cosa gli chiedessimi di fare.

Che ne pensate? Vorreste vederlo un quarto film?

