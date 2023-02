News

Cinema The Whale, un video mostra il trucco di Fraser [VIDEO]

Condividi l'articolo Al cinema è appena arrivato The Whale, nuovo film di Darren Aronofsky con protagonista Brendan Fraser. L’attore, che ha interpretato un uomo recluso nel suo piccolo appartamento affetto da obesità patologica, ha sfoderato la prestazione della vita, e per farlo ha dovuto indossare un costume che lo ha trasformato in un uomo così gravemente sovrappeso. Nelle ultime ore Entertainment Weekly ha pubblicato un video timelapse per mostrare l’immenso processo di trucco per mostrare la trasformazione di Fraser. Timelapse of Brendan Fraser's transformation for #TheWhale pic.twitter.com/dVHqxcGH5I — No Film School (@nofilmschool) February 22, 2023 Brendan Fraser ha recentemente descritto la tecnica usata per recitare indossando un costume cos’ ingombrante.

Avevo bisogno di imparare a muovermi in un modo nuovo. Ho sviluppato muscoli che non sapevo di avere. Provavo un senso di vertigine alla fine della giornata quando toglievo il costume. Quella sensazione ondulatoria mi ha fatto apprezzare chi ha corpi sono simili. Ho imparato che devi essere una persona incredibilmente forte fisicamente, mentalmente, per abitare quel corpo.

Per la sua clamorosa performance Brendan Fraser ha ricevuto una nomination all’Oscar e ha vinto ai Critic Choice Awards. In quell’occasione si è lasciato andare ad un commovente discorso.

Darren Aronofsky, ero nel deserto e probabilmente avrei dovuto lasciare una scia di briciole di pane, ma mi hai trovato. E come tutti i migliori registi, mi hai semplicemente mostrato dove andare per arrivare dove dovevo essere.

Se anche voi, come il ragazzo di nome Charlie che ho interpretato in questo film, in qualche modo lottate contro l’obesità, o semplicemente vi sentite come se foste in un mare oscuro, voglio che sappiate che se troverete la forza di alzarvi in piedi e andare verso la luce, accadranno cose belle

Tutti amano Brendan.

