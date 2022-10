Parlando al talk show Any Given Wednesday, Jonah Hill ha raccontato di essere finito in ospedale a causa di The Wolf of Wall Street

The Wolf of Wall Street, film del 2014 di Martin Scorsese è sicuramente uno dei film più chiacchierati e discussi dell’ultimo decennio. Sono decine gli aneddoti e le storie che ruotano attorno alla produzione di quest’opera. Tra queste, tra le più incredibili, c’è quella che riguarda Jonah Hill che ne film interpreta Donnie Azoff, assistente di Jordan Belfort. Ospite nel talk show statunitense Any Given Wednesday con Bill Simmons nel 2016, l’attore ha infatti rivelato di essere addirittura finito in ospedale.

Ho sniffato così tanta cocaina finta in The Wolf Of Wall Street che ho avuto la bronchite per tre settimane. Sono stato ricoverato in ospedale. Era vitamina in polvere, ma non importa perché se immetti così tanta roba nei polmoni, ti ammalerai. Abbiamo sniffato finta cocaina per, tipo, sette mesi, ogni giorno. Non ho mai preso più vitamina D in tutta la mia vita; avrei potuto sollevare un’auto sopra la mia fottuta testa.