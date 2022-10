Condividi l'articolo

Sul web ha fatto rapidamente il giro del mondo un articolo di The Critic nel quale l’autore aveva parole ben poco lusinghiere nei confronti di Martin Scorsese al quale, con l’eccezione di Quei Bravi Ragazzi, non attribuiva nessun gran film. Da Toro Scatenato definito “film con pessima regia” a Taxi Driver nel quale secondo il giornalista “manca slancio o morale” passando per The Wolf of Wall Street o The Irishman considerati “dolorosamente lenti”. Queste parole non hanno tuttavia lasciato indifferente Guillermo Del Toro che su Twitter si è lanciato in difesa del suo collega e Maestro.

To be clear: If God offered to shorten my life to lengthen Scorsese's- I'd take the deal. This man understands Cinema. Defends Cinema. Embodies Cinema. He has always fought for the art of it and against the industry of it. He has never been tamed and has a firm place in history. — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 7, 2022

Most of the article is akin to faulting Picasso for "Not getting perspective right" or Gaugin for being "garish". If you assail these cornerstones, you should lay it out- you disassemble the work and build your position- not just hand an opinion with "slamming" adjectives. — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 7, 2022

When I read pieces like this one. Aimed at one of the most benign forces and one of the wisest, I do feel the tremors of an impending culture collapse- and I do wonder: "To what end?" …and find myself at a loss. — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 7, 2022

Io molto, molto raramente posto qualcosa di contraddittorio qui. Ma la quantità di idee sbagliate, imperfezioni sciatte e aggettivi ostili non supportati da una logica reale è offensiva, crudele e in malafede. Questo articolo ha attirato traffico, ma a quale costo? Per essere chiari: se Dio si offrisse di abbreviare la mia vita per allungare quella di Scorsese, accetterei l’accordo. Quest’uomo conosce il cinema. Difende il Cinema. Incarna il cinema. Ha sempre combattuto per l’arte e contro l’aspetto commericale del cinema. Non è mai stato domato e ha un posto fermo nella storia.