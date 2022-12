Cinema

È proprio la televisione uno degli elementi che nelle festività natalizie non può prescindere, poiché incarna l’atmosfera del Natale stesso, certamente non in quanto elettrodomestico, bensì attraverso la programmazione coerente con il periodo, la natura e la magia del Natale.

Il palinsesto televisivo studiato e strutturato per i giorni delle vacanze natalizie, nonché l’intero contorno ad esso vicino, possiede infatti la bellezza del modello di clima natalizio tipicamente occidentale ed archetipicamente riconosciuto, e per lo più apprezzato, da ognuno di noi.

Per quel che interessa il Natale 2022, a proposito di programmazione televisiva, abbiamo per voi selezionato i migliori film proposti dalle differenti emittenti. Grandi ritorni e classici noiosamente mai andati, nuove leggere narrazioni e cult non indifferenti.

Il palinsesto dei film da vedere in tv a Natale 2022 non è banale, non lo è perlomeno nella sua totalità, poiché anche nei giorni più markettari dell’anno è possibile proporre prodotti audiovisivi di cultura.

Andiamo a scoprirli!

Ecco i film da vedere in Tv a Natale 2022

Film da vedere in tv il 23 dicembre

RaiMovie

A qualcuno piace caldo – Alle 21:05 in onda su RaiMovie uno dei classici più classici del cinema Hollywoodiano, imprescindibile per ogni cinefilo e persistente nell’immaginario per ogni comune persona. Billy Wilder nella sua più nota commedia musicale sentimentale, irriverente e provocante, con un cast di sole stelle, troviamo nientepopodimeno che Marylin Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon!

La trama: tempi di proibizionismo, dopo aver assistito ad un omicidio, due jazzisti squattrinati entrano in una band femminile da travestiti per fuggire alla mafia. Un rocambolesco susseguirsi di plot twist e battute da non poter perdere.

Rai2

Prossima fermata: Natale – In onda dalle ore 21:20 sul secondo canale del servizio pubblico nazionale. Un film di commedia fantasy con un’anima drammatica che fa viaggiare lo spettatore, in questo caso indietro nel tempo e precisamente nel Natale 2011, dove la protagonista Angie (Lyndsy Fonseca) realizza di poter cambiare le scelte prese nel passato, in modo da regalarsi un futuro migliore di quello che fino a poco prima era il suo presente.

Se vi ricorda qualcosa, ebbene sì, assomiglia alla trama di Ritorno al futuro ed ebbene sì, anche in questo film è presente quel bislacco di Christopher Lloyd che evidentemente coi viaggi del tempo ha un debole.

Rai3

Oltre la notte – In onda sul terzo canale Rai dalle 21:25. Pellicola ispirata da un reale tragedia avvenuta in Colonia nel 2004 con la firma di una cellula terroristica neonazista.

Il premiato regista Fatih Akin dirige in tre atti una devastata Diane Kruger (è colei che aiuta Brad Pitt a sconfiggere i nazisti in Bastardi senza gloria), la quale interpreta una donna orfana del marito e del figlio a causa di un attentato. Katja cerca vendetta, cerca anzi giustizia per i cari assassinati e porta a processo due giovani imputati, appartenenti ad un movimento neonazista. Avranno quello che meritano?

Film da vedere in tv la Vigilia di Natale

Eddie Murphy

Italia 1

Il Grinch – Il Natale, si sa, non fa per tutti, c’è chi preferisce l’autocommiserazione delle 16:00 o chi fissare il muro alle 16:30, quanto meno l’autodisprezzo delle ore 21:00. Per coloro che appartengono alla suddetta cerchia, Italia1 darà il fantomatico Grinch dalle 19:30. Quale miglior modo per entrare in sintonia col caldo clima natalizio?

Una poltrona per due – Signore e signori, onorato nel comunicare a voi tutti che la tradizione è salva! Non sia mai, anche quest’anno i telespettatori potranno visionare il tanto amato cult di John Landis! In onda dalle 21:30 su Italia1.

The Blues Brothers – Se appartenete al vasto gruppo cui non piacciono i musical, ebbene non potete non guardare questo classico, questo capolavoro del cinema (sempre di Landis). Dalle 23:50 della vigilia potrete ammirare lo splendore dei due fratelli Blues (interpretati da Dan Aykroyd e John Belushi), una coppia bizzarra ed eccentrica di orfani in missione per salvare il loro vecchio orfanatrofio cattolico. Dovranno racimolare 5000 dollari e non si faranno certo scrupoli.

Rete 4

Vacanze romane – alle 21:30 della vigilia, in onda una pietra miliare della commedia sentimentale con Audrey Hepburn e Gregory Peck. Una principessa, esausta dai tanti impegni ed obblighi formali che il proprio ruolo impone, fugge per una notte a Roma. Qui incontra un giornalista americano che cambierà il suo stile di vita.

La7

A beautiful mind – passate il pomeriggio della vigilia rilassati a casa, i regali per amici e parenti già comodi sotto l’albero e una cioccolata calda tra le mani? Non potete non regalarvi questo capolavoro tratto dalla reale, folle storia del premio Nobel John Forbes Nash. Il regista Ron Howard dirige un memorabile Russel Crowe nella biografia di un matematico anticonformista e geniale che dettò le leggi per l’economia contemporanea, seppur dovendo affrontare diverse sfide interiori. Su La7 dalle 16:45.

Film da vedere in Tv a Natale 2022

Rete 4

Gli intoccabili – Questo nome, dovrebbe bastare questo nome, se non l’avete già visto, per guardare una toccante storia di malavita, potere e giustizia. Si tratta di un film meraviglioso, ambientato nel proibizionismo della Chicago anni ’30, con un cast stellare in stato di grazia.

Se ti dice qualcosa la citazione: “Sei solo chiacchiere e distintivo”, sì, appartiene ad una scena cult con protagonista Al Capone (Robert De Niro) di questa pellicola del 1987. Ah, per di più le musiche sono del Maestro Morricone. Dunque non perdertelo, andrà in onda su Rete4 dalle 21:25 della sera di Natale.

Italia 1

Miracolo sulla 34° strada – Su Italia1 dalle 21:25 un classico film per la serata di Natale. Il giorno del ringraziamento Kris Kringle (Richard Attenborough) viene assunto come Babbo Natale per i grandi magazzini e finisce per immedesimarsi fin troppo nel ruolo.

Non mancano però i colpi di scena e le gelosie dei concorrenti di Kris che cercano di screditarlo. La sua missione e quella del suo avvocato però rimane il battersi affinché la gente creda nel Natale e si convinca dell’esistenza di Babbo Natale. Sarà tutto nelle mani del giudice.

Canale 5

Il 7 e l’8 – Il duo comico palermitano, Ficarra e Picone, nel film candidato ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento. Una brillante commedia italiana in cui un infermiere del reparto maternità, deluso dalla non vincita per un solo numero alla lotteria di capodanno (il 7 al posto dell’8), decide di invertire i neonati delle culle 7 e 8. I due sfortunati avranno vite opposte ma il destino le riunirà, solo trentuno anni dopo. In onda su Canale5 dalle 21:20.

Film da vedere in tv a Santo Stefano

La7

Tut, il destino di un faraone – On-air dalle 20:35 su La7, la miniserie del 2015 che racconta l’ascesa del faraone egizio Tutankhamon e la sua dedizione nel glorificare l’Egitto. Imprese, travagli e infedeltà nell’antico Egitto del faraone più famoso della storia.

Italia 1

Trappola di cristallo – Poliziesco intrigante diretto da John McTiernan con protagonista l’agente di polizia John McClane (Bruce Willis) che si trova a dover sventare un’organizzazione criminale che tiene sotto scacco l’intera New York a causa del piano malato e crudele dell’antagonista, interpretato dall’iconico Alan Rickman.

L’adrenalinica pellicola è ispirata dal romanzo Nulla è eterno, Joe, che a malincuore ci ricorda del momento di fragilità che Bruce Willis, qui protagonista del film, sta attualmente passando. In onda su Italia1 dalle 21:15 del 26 dicembre.

La Programmazione Completa dei film da vedere in Tv (23-26 dicembre)

23 dicembre

Rai2: Prossima fermata: Natale (21:20), Il mio valzer di Natale (22:55)

Rai3: Oltre la notte (21:25)

Canale5: Una Natale a 5 stelle (21:45)

Italia1: Mamma, ho perso l’aereo (21:20), Casper (23:30)

Rete4: Notting Hill (21:30)

24 dicembre

Rai2: Un Natale senza tempo (19:00), Non ti presento i miei (21:00), Natale allo Starlight (22:50)

Rai3: Gli eroi del Natale (23:55)

Italia1: Il Grinch (19:30), Una poltrona per due (21:35), The Blues Brother (23:55)

Rete4: Vacanze Romane (21:35)

La7: A Beautiful Mind (16:45)

25 dicembre

Rai2: Una corona per Natale (19:00), Natale a Castle Hart (21:00), Se scappo mi sposo a Natale (22:40)

Rai3: Non c’è più religione (21:20), Ogni maledetto Natale (23:15)

Canale5: Il 7 e l’8 (21:20)

Italia1: Miracolo nella 34ª strada (21:20)

Rete4: The Untouchables – Gli Intoccabili (21:25)

La7: Il padre della sposa (21:15), Uno strano scherzo del destino (23:30)

26 dicembre

Rai2: Una famiglia sotto l’albero (21:20), In gara per Natale (23:00)

Italia1: Trappola di cristallo (21:15), 58 minuti per morire – Die harder (23:45)

Rete4: Il ragazzo di campagna (21:10), Il secondo tragico Fantozzi (23:15)

La7: Tut – Il destino di un faraone (20:35)

A cura di Ludovico Pravato