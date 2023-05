5 Film da vedere su Netflix a Maggio 2023 [LISTA]

Condividi l'articolo Il catalogo di Netflix è sempre in perenne cambiamento, con nuovi film originali che vengono inseriti ed altri che dopo qualche mese di permanenza vengono rimossi. Lo spettatore più attento, però, segue questo costante processo di cambiamento ed è sempre informato sui migliori film da guardare. Dopo alcuni mesi un poveri di uscite sulla piattaforma, sia a livello di film originali che di classici riportati in auge, con l’avvicinamento dell’estate Netflix si sta preparando a dare il meglio di sé, con titoli di alto livello che ci accompagneranno durante tutto il periodo estivo. Già in questo maggio, seppur ancora in maniera flebile, si cominciano ad intravedere titoli molto interessanti.

Se si parla di titoli originali, ci sono vari film che hanno attirato l’attenzione del pubblico, talvolta riscuotendo molto successo, talvolta meno. Tra questi troviamo sicuramente The Mother, che a primo impatto non ha soddisfatto realmente gli spettatori che lo attendevano, il film I nostri segreti e Royalteen: La Principessa Margrethe.

A questi si aggiungono i ben più attesi dal pubblico Mixed by Erry e Blood and Gold.

Se parliamo invece di film di successo che si presentano per la prima volta sulla piattaforma o tornano nuovamente sulla stessa, non possiamo dimenticare GGG – Il Grande Gigante Gentile, di Steven Spielberg, The Suicide Squad – Missione suicida e Boston – Caccia all’uomo.

Per capire ancora di più nel dettaglio come affrontare questo mese a livello cinematografico, scopriamo insieme 5 Film da vedere su Netflix a Maggio 2023.

Dune – Denis Villeneuve (2021)

In attesa dell’uscita al cinema dell’attesissimo sequel Dune 2, è il modo di approfittare della presenza su Netflix del primo film per recuperarlo e per presentarsi ben preparati alla visione della nuova pellicola. Dune è un epico film di fantascienza, per la regia di Denis Villeneuve e basato sull’omonimo romanzo di Frank Herbert.

In un universo in cui l’intero potere è concentrato sul pianeta desertico di Arrakis, il giovane Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, si trova al centro di una lotta per il controllo delle risorse di Arrakis. Guidato dalla sua straordinaria abilità di prevedere il futuro, Paul deve affrontare pericolose alleanze, complotti e creature per proteggere il suo popolo e realizzare il suo destino.

Tra i punti di forza di questo film troviamo una regia magistrale di Villeneuve che offre una visione stupefacente e imponente del film, catturando l’essenza del romanzo originale e creando un’atmosfera visiva coinvolgente, un cast eccezionale che non delude le aspettative e degli effetti speciali di altissimo livello.

Come ciliegina sulla torta del film troviamo una colonna sonora incredibile, composta da Hans Zimmer, che contribuisce a creare un’atmosfera emozionante e coinvolgente, aggiungendo enfasi alle scene chiave.

Netflix Maggio 2023 – Dune

Mixed by Erry – Sydney Sibilia (2023)

Proseguiamo i nostri consigli sui 5 film da vedere a maggio 2023 su Netflix con Mixed by Erry un film che uscirà proprio l’ultimo giorno del mese ma che è attesissimo dagli spettatori, sia per il grande successo e il grande apprezzamento da parte della critica dopo la sua uscita al cinema, sia per la presenza alla regia di un professionista molto amato come Sydney Sibilia.

Il film, tratto da una storia vera, ruota intorno alla figura di Enrico “Erry” Frattasio che, a Napoli nei gloriosi anni 80, apre un negozio di musicassette ma non originali bensì da lui contraffatte. Il film ci parla della rapida ascesa della sua attività, iniziata con l’essere destinata ai soli amici e parenti più stretti per poi ampliarsi fino a divenire qualcosa di inaspettatamente internazionale.

Con un tono che in parte ricorda quello visto nell’opera più famosa del regista ovvero Smetto Quando Voglio, il film è entusiasmante per chi lo guarda. Ha una fortissima dose di ironia, intrattiene dall’inizio alla fine e, sempre con uno stile tutto suo, riesce anche a trattare tematiche più complesse e più profonde.

Netflix Maggio 2023 – Mixed by Erry

Le pagine della nostra vita – Nick Cassavetes (2004)

Se ci si vuole immerge in un film strappalacrime per passare una serata intensa di fronte alla televisione, allora è bene recuperare Le pagine della nostra vita. Per chi non lo conoscesse, parliamo di un film romantico diretto da Nick Cassavetes, basato sull’omonimo romanzo di Nicholas Sparks.

La storia si svolge negli anni ’40 ed è incentrata su Allie (Rachel McAdams) e Noah (Ryan Gosling). Allie, proveniente da una famiglia benestante, si innamora di Noah, un operaio locale. Nonostante le loro differenze sociali, vivono un’intensa storia d’amore estiva.

Tuttavia, il destino li separa e Allie si fidanza con un altro uomo. Anni dopo, quando Allie è ormai sposata, il loro amore si riaccende quando legge le loro memorie d’amore, scritte da Noah nella speranza che lei torni da lui.

Tra i punti di forza troviamo i due attori protagonisti che interpretano Allie e Noah in modo straordinario, creando una chimica palpabile e coinvolgente sullo schermo e una scenografia estremamente suggestiva con l’ambientazione degli anni ’40 è resa in modo accurato e dettagliato, trasportando realmente gli spettatori in un’epoca passata.

A tutto questo si aggiunge un messaggio di amore eterno che il film vuole lanciare e ha sempre fatto battere il cuore agli amanti del genere.

Netflix Maggio 2023 – Le pagine della nostra vita

Blood and Gold – Peter Thorwarth (2023)

Tra i film più attesi tra i titoli original di questo mese di maggio su Netflix troviamo senza dubbio Blood and Gold, un titolo particolarmente interessante che si promette di portare sullo schermo un mix tra storia ed azione. Per gli amanti dei film ambientati durante la guerra potrebbe essere il titolo del mese.

La trama del film prende piede durante la Seconda Guerra Mondiale, precisamente durante gli ultimi giorni prima della fine della stessa. Durante questi affannosi giorni, un disertore tedesco ed una donna vengono coinvolti in un sanguinoso scontro contro dei soldati nazisti anch’essi alla ricerca di un misterioso tesoro nascosto.

Il film non si risparmia da nessun punto di vista ed è un mix tra azione, avventura e dramma, tutto condito da un’elevata dose di violenza piuttosto esplicita e da una scenografia che coinvolge lo spettatore.

Netflix Maggio 2023 – Blood and Gold

Will Hunting – Genio ribelle (1997)

Concludiamo la lista dei 5 film da vedere su Netflix a maggio 2023 con Will Hunting – Genio ribelle, un vero e proprio capolavoro da recuperare in fretta prima che qualche esponente della piattaforma decida inaspettatamente di rimuoverlo.

Will Hunting – Genio ribelle è un drammatico la cui trama ruota attorno a Will Hunting, interpretato da Matt Damon, un giovane e brillante autodidatta con un talento innato per la matematica. Nonostante il suo genio, Will si trova intrappolato in un lavoro modesto e lotta con le sue insicurezze e il suo passato turbolento.

Tuttavia, la sua vita cambia drasticamente quando viene notato dal professore di matematica Sean Maguire, interpretato da un magistrale Robin Williams al massimo della forma, che cerca di aiutarlo a superare le sue barriere emotive e a realizzare il suo vero potenziale.

Tra i punti di forza del film troviamo le performance a dir poco straordinarie dei due attori protagonisti, una sceneggiatura decisamente toccante e ben scritta e tutte le varie tematiche, sapientemente affrontate, come l’identità, l’amore, il perdono e la realizzazione personale.

Netflix Maggio 2023 – Will Hunting – Genio ribelle

