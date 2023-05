Cinema

Serie TV 7 Attori scomparsi dalle scene dopo un ruolo memorabile Il mondo dell'intrattenimento è spesso feroce e senza scrupoli e può portare un attore dalla notorietà assoluto all'oblio più completo nel giro di pochissimi anni. Vediamo insieme 7 attori scomparsi dalle scene dopo un ruolo memorabile. Di Nicolò Mazzoni -

Condividi l'articolo Il mondo di Hollywood è in costante divenire e nel mondo degli attori, se un giorno sei una star internazionale, il giorno ti potresti ritrovare dimenticato dal grande pubblico. La leggenda secondo cui per gli attori anche un singolo ruolo ti può “mettere a posto” per tutta la vita è appunto tale e infatti ci sono attori e attrici che anche dopo un’ottima e ricordata interpretazione sono poi progressivamente scomparsi dalle scene.

I motivi che possono portare gli attori ad essere dimenticati possono essere molti e passano dalle scelte personali fino ai problemi di salute, passando per il ben più comune non aver retto un ruolo diverso, e magari più complesso, di quello che ha portato alla fama.

Quello che faremo oggi sarà quindi individuare attori e attrici che si sono decisamente allontanati dalle luci della ribalta cercando di capire il perché di tutto ciò.

Scopriamo quindi insieme 7 attori scomparsi dalle scene dopo un ruolo memorabile.

Frankie Muniz

Tra gli attori scomparsi dalle scene principali troviamo sicuramente Frankie Muniz, noto principalmente per il suo ruolo da protagonista nella serie televisiva Malcolm tra il 2000 e il 2006. Durante quegli anni, Muniz ha guadagnato una grande popolarità tra gli attori americani grazie al suo talento e alla sua interpretazione carismatica del giovane genio.

Tuttavia, dopo la conclusione di Malcolm, la carriera di Muniz ha subito una diminuzione significativa. Ci sono diverse ragioni che possono aver contribuito alla sua scomparsa dalle scene.

Da un lato, potrebbe esserci stato un fattore di scelta personale, poiché Muniz ha pubblicamente dichiarato di aver preso una pausa dalla recitazione per concentrarsi su altre passioni. Dall’altro, Muniz ha affrontato alcuni problemi di salute che hanno potuto influire sulla sua carriera tra cui alcuni attacchi ischemici transitori e un grave infortunio al collo.

Attori scomparsi dalle scene – Frankie Muniz

Linda Blair

In questo caso non parliamo di attori ma di attrici e di certo da questa lista non poteva mancare Linda Blair.

Linda Blair ha ottenuto fama internazionale per la sua interpretazione nel film L’esorcista, in cui ha interpretato il ruolo di Regan MacNeil, una bambina posseduta dal demonio. Il film è diventato un enorme successo e ha portato a numerosi riconoscimenti e plausi per la sua performance intensa e disturbante.

Nonostante il successo iniziale e un potenziale ingresso nell’olimpo delle attrici di Hollywood, la carriera di Linda Blair ha subito una battuta d’arresto dopo L’esorcista. Uno dei motivi principali per la sua scomparsa dalle scene potrebbe essere attribuito al cosiddetto “Effetto della maledizione de L’esorcista“.

Si era diffusa la voce che il film fosse maledetto a causa di alcune circostanze tragiche che hanno coinvolto parte della troupe, e ciò, in quegli anni, potrebbe aver influenzato l’opportunità di Blair di ottenere ruoli significativi successivi.

Nonostante i suoi sforzi per dimostrare la sua versatilità come attrice in altri ruoli, la percezione del pubblico tendeva ancora a identificarla con il suo personaggio più famoso.

Attori scomparsi dalle scene – Linda Blair

John C. McGingley

John C. McGinley entra di diritto nella lista degli attori scomparsi dalle scene ma non tanto per i progetti a cui ha partecipato dopo il suo ruolo più iconico, che infatti non sono pochi, ma perché avrebbe meritato molto di più, avendo dimostrato di essere uno degli attori più talentuosi nel suo genere.

È noto per il suo ruolo di Dr. Perry Cox nella serie televisiva Scrubs, che gli ha conferito una grande popolarità e apprezzamento da parte del pubblico. Dopo il successo, la visibilità di McGinley è decisamente diminuita a causa di diversi fattori.

Uno di questi potrebbe essere la sfida comune che molti attori affrontano nel cercare di evitare di essere associati in modo indissolubile a un personaggio di successo. Nonostante abbia avuto altri ruoli significativi nel corso degli anni, il suo personaggio iconico lasciato un’impronta così forte che il pubblico ha continuato ad associarlo principalmente a quel ruolo.

Attori scomparsi dalle scene – John C. McGinley

James Van Der Beek

James Van Der Beek è un attore che ha guadagnato notorietà grazie al suo ruolo di Dawson Leery nella serie televisiva degli anni 90 Dawson’s Creek. La serie è stata un grande successo e ha contribuito a lanciare la carriera di Van Der Beek che in poco tempo è entrato nella cerchia degli attori più apprezzati, soprattutto dalle teenager americane.

Nonostante ciò, le preferenze del pubblico e le tendenze dell’industria possono cambiare nel corso degli anni. Dopo il suo periodo di maggior successo, Van Der Beek ha lavorato in una serie di progetti televisivi e cinematografici, ma non ha raggiunto lo stesso livello di fama e popolarità di Dawson’s Creek.

La competizione nel mondo dello spettacolo è feroce e può essere difficile mantenere una presenza costante sulle scene principali. Van Der Beek è comunque rimasto abbastanza noto come artista, avendo alcuni successi anche nel campo della danza.

Attori scomparsi dalle scene – James Van Der Beek

Fran Drescher

Parlando in questo caso di attrici scomparse dalle scene vogliamo inserire Fran Drescher che, con il suo ruolo di Francesca Cacace nel telefilm La Tata, ha decisamente segnato in positivo più di una generazione.Fran Drescher ha affrontato alcune sfide personali che possono aver influito sulla sua carriera.

Nel 2000, le è stato diagnosticato un cancro all’utero e ha dovuto affrontare un duro percorso di guarigione. Dopo aver sconfitto la malattia ha dedicato tempo ed energie alla promozione della consapevolezza sul cancro e alla difesa dei diritti delle donne.

Nonostante la sua scomparsa dalle scene principali, Fran Drescher ha continuato a lavorare nel campo dell’intrattenimento. Ha partecipato a diverse produzioni televisive e cinematografiche e ha scritto un libro, “Cancer Schmancer“, sul suo percorso di guarigione, fondando anche un’associazione no profit.

Attori scomparsi dalle scene – Fran Drescher

Macaulay Culkin

Non poteva mancare in una lista sugli attori scomparsi dalle scene, uno degli attori più iconici degli anni 90, poi appunto progressivamente scomparso ed oggi difficilmente visibile all’interno di produzioni cine-televisive.

Ovviamente parliamo di Macaulay Culkin, diventato un’icona cinematografica grazie al suo ruolo di Kevin McCallister nel film Mamma, ho perso l’aereo! Culkin ha attirato l’attenzione del pubblico grazie al suo carisma e al suo talento da giovane attore. Di lì in avanti, però, ha dovuto affrontare alcune sfide personali complicate.

Principalmente, ha avuto una relazione conflittuale con suo padre, che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita familiare e professionale e, anche se recentemente ha smentito il tutto, si diceva avesse avuto problemi di dipendenze.

Culkin ha continuato comunque a farsi strada nel campo artistico, non nel mondo degli attori ma in quello dei musicisti, suonando in un gruppo per tanti anni.

Attori scomparsi dalle scene – Macaulay Culkin

Jim Sturgess

Concludiamo la lista degli attori scomparsi dalle scene con uno dei meno noti tra quelli in lista, ma apparentemente tra i più promettenti al momento dei suoi primi successi. Stiamo parlando di Jim Sturgess, noto soprattutto per la sua grande interpretazione nel film 21, con Kevin Spacey.

Sturgess ha sicuramente continuato a lavorare nel campo dell’intrattenimento, sebbene principalmente in produzioni indipendenti e in progetti meno conosciuti a livello mainstream.

Una delle possibili motivazioni per la riduzione della sua presenza sulle scene principali è stata quindi la sua scelta consapevole di concentrarsi su ruoli più complessi e interessanti dal punto di vista artistico, anziché cercare ruoli che portassero a fama e notorietà immediate. Questa scelta, però, lo ha fatto dimenticare dal grande pubblico.

Attori scomparsi dalle scene – Jim Sturgess

