News Lily-Rose Depp fa coming out, la nuova fiamma è 070 Shake Lily-Rose Depp ha fatto coming out ufficializzado il suo fidanzamento con la rapper 070 Shake Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Dopo diversi mesi di rumor riguardanti la sua vita sentimentale, Lily Rose-Depp ha fatto ufficialmente coming out postando sui social uno scatto che la ritrae insieme alla rapper 070 Shake con scritto 4 mesi insieme alla mia crush. lily-rose depp and (dani) 070 shake pic.twitter.com/TAGmOFRCSv — line (@liIyvogue) May 11, 2023 Già nel 2015, poco più che adolescente, Lily-Rose Depp aveva definito il suo orientamento sessuale fluido. Concetto ribadito poi qualche settimana dopo che era cominciato ad palesarsi l’aggettivo lesbica associato a lei, dichiarando:

Mi definiscono “lesbica” ma non era quello che intendevo. Sono libera e aperta ad innamorarmi di chiunque mi colpisca. Mai etichettarsi, perché non è scolpito nella pietra. È tutto molto fluido, c’è troppa pressione sui bambini nell’etichettarsi e dire: “Questo è quello che sono, questo è quello che mi piace”. Non è necessario; non c’è bisogno di etichettarsi, questo intendevo dire

Dal 2018 al 2020, l’attrice ha avuto una relazione con Timothée Chalamet, conosciuto sul set del film Il Re.

Ritroveremo Lily-Rose Depp come protagonista in Nosferatu, reboot firmato Robert Eggers del capolavoro del cinema mondiale portato in scena prima da Murnau nel 1922 e poi da Werner Herzog nel 1979. Con lei, nel ruolo principale, Bill Skarsgard. La Depp ha preso il posto di Anya Taylor-Joy, precedentemente scritturata per il ruolo. La giovane stella di La Regina degli Scacchi ha dovuto infatti rinunciare a causa di precedenti impegni.

La giovane star ha inoltre lavorato recentemente al fianco di The Weeknd nella serie della HBO The Idol, prodotta del creatore di Euphoria Sam Levinson. Di recente ha anche preso parte al remake di Silent Night.

Tanti auguri!

Seguiteci su LaScimmiaPensa