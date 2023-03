Cinema

I 7 migliori Film d'esordio italiani post 2000 [LISTA] In attesa dell'uscita al cinema di Disco Boy, vediamo insieme i 7 migliori Film d'esordio italiani post 2000.

Condividi l'articolo Il cinema italiano, anche negli ultimi vent’anni, ha saputo regalarci delle piccole perle. Spesso questi film sono il frutto di anni di lavoro e di esperienza ma non sono pochi i casi in cui già all’esordio al cinema alcuni registi hanno saputo creare degli ottimi prodotti di cui oggi è impossibile dimenticarsi. Spaziando tra toni più drammatici e toni più ironici, il cinema italiano post 2000 è ricco di film d’esordio di altissimo livello e oggi andremo a scoprire insieme i migliori che si possono trovare.

A questa lista si andrà presto ad aggiungere Disco Boy il nuovo film della Lucky Red, che uscirà al cinema il 9 marzo e che vede l’esordio alla regia per Giacomo Abbruzzese, professionista che siamo sicuri che continuerà a sfornare grandi film anche nei prossimi anni.

La trama ruota attorno al personaggio di Aleksei, un giovane ragazzo che dopo un tortuoso viaggio per l’Europa riesce a raggiungere Parigi e ad arruolarsi nella Legione straniera francese, un corpo militare altamente selettivo che consente a chiunque, anche privo di documenti, di ottenere un passaporto francese.

Stiamo parlando di un film molto apprezzato al 73° Festival Internazionale del Cinema di Berlino e di un’opera intensa che tocca tante tematiche estremamente delicate, perfetto per l’esordio alla regia di un giovane talento pieno di idee interessanti.

Qui di seguito vi lasciamo il trailer di Disco Boy:

Per poter apprezzare al meglio Disco Boy ed anche la regia di Giacomo Abbruzzese, vediamo oggi insieme altri 7 titoli molto noti che possiamo a tutti gli effetti considerare i 7 migliori Film d’esordio italiani post 2000.

Lo chiamavano Jeeg Robot (2015), Gabriele Mainetti

Tra i migliori film d’esordio italiani post 2000 non poteva mancare Lo chiamavano Jeeg Robot, uno dei film italiani più apprezzati degli ultimi nonché uno dei più sperimentali sia a livello di trama che a livello di regia. Il film è diretto da Gabriele Mainetti, un vero talento che ha scelto la via della qualità rispetto a quella della quantità.

La trama di questo film d’esordio è quella che spesso si può attribuire ad classico film americano ma rivisitata completamente in chiave italiana ed inedita. Un ladruncolo di periferia entra in contatto con una sostanza radioattiva che gli conferisce dei super poteri incredibili che da quel momento dovrà imparare a gestire.

La forza del film, che chiunque definirebbe un esordio coi fiocchi, sta proprio nel mostrarci la storia di un vero e proprio supereroe ma immerso in un contesto del tutto inedito per il tipo di trama ed anche con dei toni cupi, ma al tempo stesso ironici, che rendono tutto ancora più interessante.

Film d’Esordio italiani post 2000 – Lo chiamavano Jeeg Robot

La terra dell’abbastanza (2018), Fratelli D’Innocenzo

Per l’esordio alla regia di Fabio e Damiano D’Innocenzo, due tra i registi italiani più promettenti del momento, parliamo del film La terra dell’abbastanza, forse uno dei meno conosciuti della lista ma necessariamente da recuperare se si vuole godere di un ottimo prodotto italiano.

La trama parla di Manolo e Mirko, due ragazzi che vivono a Roma e che presi dall’euforia della giovinezza entrano a far parte di un clan mafioso. Guadagnando qualche soldo velocemente pensano di aver trovato una strada facile per affrontare la vita ma questa strada li porterà solo in una tragica spirale di violenza.

Un film d’esordio di genere drammatico, con tinte gialle, che ci catapulta in una realtà giovanile disastrata e disastrosa che purtroppo esiste, a Roma come in altre città.

Film d’Esordio italiani post 2000 – La terra dell’abbastanza

Smetto quando voglio (2014), Sydney Sibilia

Il prossimo film che entra di diritto nella lista dei migliori film d’esordio italiani post 2000 è Smetto quando voglio, film diretto da Sydney Sibilia e vero e proprio capolavoro nonché primo capitolo di una trilogia che è impossibile non vedere almeno una volta nella vita.

Un gruppo di brillanti studiosi o ricercatori universitari, esperti in varie branche del sapere ma sfruttati e sottopagati, decide, dopo aver sviluppato un rivoluzionario algoritmo per la creazione di una sostanza stupefacente, di mettere in vendita la stessa, ancora sconosciuta e quindi tendenzialmente non illegale.

Stiamo parlando di un film d’esordio divertentissimo che appassiona lo spettatore dal primo secondo con i suoi personaggi molto ben caratterizzati, la sua comicità irriverente e con questo ribaltamento del consueto che vediamo nella trama. Il tutto condito da un cast stellare.

Film d’Esordio italiani post 2000 – Smetto quando voglio

Mediterranea (2015), Jonas Carpignano

Tra i migliori film d’esordio italiani post 2000 ci teniamo ad inserire anche Mediterranea, per la regia di Jonas Carpignano, un film spesso dimenticato ma ricco di significato e con una regia giovane e ben riuscita, perfetta per un esordio al cinema.

Ayiva e suo fratello Abas decidono di lasciare la povertà del loro paese d’origine nella speranza di trovare una vita migliore lontano da casa. Si mettono quindi in viaggio attraverso il deserto algerino, con tutti i pericoli ad esso connesso, fino ad arrivare alle coste libiche, con il desiderio di imbarcarsi verso l’Italia.

Parliamo di un film d’esordio intenso ed emozionante che pur avendo ormai quasi dieci anni è tanto attuale adesso come lo è stato al momento della sua uscita.

Film d’Esordio italiani post 2000 – Mediterranea

Corpo celeste (2011), Alice Rohrwacher

Non poteva mancare in questa lista l’esordio alla regia di una promettente regista italiana, Alice Rohrwacher, con il suo Corpo celeste. Un film estremamente particolare ed interessante, incentrato su una tematica raramente sviluppata in prodotti cinematografici dell’ultimo periodo.

Marta è una tredicenne che dopo aver passato molti dei suoi anni Svizzera si ritrova a vivere in Calabria, realtà estremamente distante da quella a cui è abituata. Tutti le dicono che è in età da cresima e quindi, anche per farsi nuovi amici, comincia a frequentare le ore di catechismo del suo paese.

Parliamo di un film d’esordio estremamente ricco che parla di varie tematiche come la fede, la crisi spirituale, il consumismo, la corruzione ma lo fa sempre attraverso gli occhi innocenti e spesso inconsapevoli di Marta.

Film d’Esordio italiani post 2000 – Corpo celeste

Zora la vampira (2000), Manetti Bros

Cambiamo totalmente genere e nel farlo parliamo del film meno recente tra i migliori film d’esordio italiani post 2000. Il film in questione, per la regia di Antonio e Marco Manetti, meglio noti come i Manetti Bros, è Zora la vampira.

Un conte Dracula del terzo millennio decide di fare le valigie e di trasferirsi in quella che ai suoi occhi è un’accogliente e luminosa Italia. Fin da subito capisce che la situazione è ben diversa da come lui se la immaginava e finisce in pochissimo tempo ad essere trattato come un normale extracomunitario, confinato poi in un centro sociale a Roma.

Parliamo di un film d’esordio che fin da subito ha attratto gli spettatori per l’assurdità della sua trama e che pur non essendo stato apprezzato immediatamente da tutti, è diventato nel tempo un piccolo cult da recuperare.

Film d’Esordio italiani post 2000 – Zora la vampira

Border (2013), Alessio Cremonini

Come ultimo, ma non ultimo, film da inserire assolutamente nella list dei migliori film d’esordio italiani post 2000 abbiamo scelto Border, per la regia di Alessio Cremonini. Probabilmente il più dimenticato tra film di questa ma assolutamente da recuperare per capire il tipo di cinema del regista, visto poi successivamente nel bellissimo Sulla mia pelle.

Aya e Fatima sono due sorelle siriane molto religiose e molto legate tra loro che vivono sulla costa. La loro quotidianità viene spezzata dall’arrivo di Muhammad, un fiancheggiatore di quei ribelli che da mesi combattono sanguinosamente con il governo.

Ancora una volta parliamo di un film d’esordio ricco di tematiche estremamente delicate ma trattate sempre con la giusta sensibilità. Un film molto intimo dove le emozioni delle protagoniste rimangono centrali per tutta la sua durata.