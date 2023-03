Giancarlo Giannini ottiene la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame [VIDEO]

Condividi l'articolo

Un grande onore per un leggendario attore italiano: Giancarlo Giannini

Finalmente anche Giancarlo Giannini ha la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, la famosa strada della città californiana che omaggia appunto le “star” del cinema e dello spettacolo. L’attore spezzino, che oggi ha 80 anni, è il sedicesimo artista italiano ad avere ottenuto questo onore e solo il secondo attore maschio, dopo Rodolfo Valentino.

Giannini ha dedicato la sua stella a Lina Wertmüller, con la quale tutti sanno collaborò in uno dei suoi ruoli più famosi in Travolti da un Insolito Destino nell’Azzurro Mare d’Agosto. La regista, scomparsa nel 2021, è a sua volta rappresentata nella Hollywood Walk of Fame. “Mi ha creato come attore e forse se oggi sono qui è grazie a lei”, ha detto Giannini. Ecco qui sopra il video della premiazione.