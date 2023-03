News

Serie TV Colin Farrell è di nuovo Pinguino nelle foto dal set Alcuni scatti dal set della serie dedicata al Pinguino mostrano il grande ritorno del protagonista Colin Farrell Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Sono in questo momento in corso le riprese di Pinguino, serie spin-off di The Batman che vede protagonista Colin Farrell. Nelle ultime ore sul web hanno iniziato a circolare alcuni scatti dal set che mostrano l’attore nuovamente nel ruolo del grande villain del Cavaliere Oscuro. FIRST LOOK at Colin Farrell in #ThePenguin series! pic.twitter.com/0p1Yn52cGi — The Batman Film News 🦇 (@TheBatmanFilm_) March 6, 2023 Recentemente lo stesso Colin Farrell, parlando con Gold Derby ha elogiato il lavoro di make up di questa serie e, da queste prime immagini, ora capiamo perfettamente il perchè.

Rimarrete sbalorditi dal trucco che non so come dirlo, e non potrei nemmeno provarci se sapessi come spiegare questa cosa… non ne so abbastanza sui materiali e sulle diverse scelte di tonalità della pelle che Mike Marino e Mike Fontaine hanno usato, ma il trucco è in qualche modo molto sottile, è anche meglio – aveva detto Farrell. Sembra impossibile ma è stato ulteriormente perfezionato.

In un altra intervista Colin Farrell ha rivelatoalcuni dettagli circa la trama di questa serie spin-off sul Pinguino spiegando che si svolgerà poco dopo gli eventi di The Batman.

Inizia circa una settimana dopo la fine di The Batman – aveva detto Farrell. Quindi, Gotham è ancora, in qualche modo, sott’acqua. Ho letto la prima sceneggiatura del primo episodio e si apre sui miei piedi che sguazzano nell’acqua nell’ufficio di Falcone. Anche solo questo, quando l’ho letto, ho pensato: “Oh, Gesù!”

È amorevole. È così ben scritto. Lauren LeFranc [la showrunner ndr] ha svolto un lavoro così straordinario, e sta scrivendo tutto e dirigendo lo show. Lei è formidabile. È solo una prospettiva eccitante. Adoro quel personaggio. Ne ero avido. Mi sentivo come se non ne avessi abbastanza. Volevo farlo sempre di più e di più.

