Cinema Colin Farrell parla del figlio con la sindrome di Angelman Colin Farrell ha parlato con PEOPLE di suo figlio affetto dalla sindrome di Angelman e dell'associazione che ha aperto in suo onore Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Parla Colin Farrell Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Sebbene Colin Farrell sia una star conclamata a livello mondiale, ha sempre tenuto massimo riserbo sulla sua vita privata e, in particolare, sulle condizioni di suo figlio James, che condivide con la sua ex, la modella Kim Bordenave e che è affetto dalla sindrome di Angelman. Nel 2007, l’attore ha spiegato pubblicamente che James è affetto da una rara malattia genetica che colpisce il sistema nervoso di una persona, causando gravi disabilità fisiche e di apprendimento.

Suo figlio non è in grado di parlare e, sebbene i soggetti affetti dalla sindrome di Angelman abbiano un’aspettativa di vita pressoché normale, avrà bisogno di supporto per tutta la vita. Tuttavia, in vista del 21° compleanno di James, previsto per settembre, la star ha lanciato la Colin Farrell Foundation “in suo onore”, per sostenere i figli adulti con disabilità intellettive.

È la prima volta che ne parlo, e ovviamente l’unica ragione per lo faccio è che non posso chiedere a James se vuole farlo – ha detto Colin Farrell a PEOPLE. Voglio dire, potrei. Parlo con James come se avesse 20 anni e avesse una perfetta padronanza della lingua inglese e capacità cognitive adeguate alla sua età. Ma non riesco a capire se lui si senta a suo agio o meno con tutto questo, quindi devo prendere una decisione basata sulla conoscenza dello spirito di James, sul tipo di ragazzo che è e sulla bontà che ha nel cuore.

L’attore irlandese ha dichiarato di volere che il mondo “sia gentile” con James quando compirà 21 anni il mese prossimo, sottolineando che a quel punto sarà troppo vecchio per molti dei sistemi di supporto a lui forniti.

Una volta che tuo figlio compie 21 anni, è in un certo senso solo – prosegue Colin Farrell. Tutte le misure di sicurezza messe in atto, i corsi di istruzione speciale, tutto questo scompare, quindi ti ritrovi con un giovane adulto che dovrebbe essere parte integrante della nostra società moderna e che il più delle volte viene lasciato indietro

L’attore di The Batman ha aggiunto che James ha lavorato “davvero duramente” per tutta la vita.

Ripetizione, ripetizione, equilibrio, la sua andatura a scatti. Quando ha iniziato a nutrirsi da solo per la prima volta, alla fine il suo viso sembrava un quadro di Jackson Pollock. Ma lui ci riesce, si nutre magnificamente. Sono orgoglioso di lui ogni giorno, perché penso che sia semplicemente magico

La star ha spiegato che desiderava fare qualcosa per i bambini con bisogni speciali e le loro famiglie “da anni”. Ha aggiunto che James e quelli come lui si sono “guadagnati il ​​diritto di avere un maggiore grado di individualità e autonomia nella vita, nonché un maggiore senso di comunità”.

