Call of Duty: Black Ops 6 | Nel trailer la nuova modalità Zombie che farà felici i fan! Ecco le novità Emergono le prime immagini della modalità Zombie in Black Ops 6. Quali saranno le novità?

Condividi l'articolo L’attesa per Call of Duty: Black Ops 6 sta raggiungendo livelli mai visti prima. Il prossimo capitolo della saga sviluppato da Treyarch sarà il primo che uscirà sotto l’egida di Xbox. L’acquisizione di Activision da parte della compagnia verdecrociata ha sicuramente spostato gli equilibri dell’industria videoludica e ha portato un peso massimo come Call of Duty ad entrare nel servizio in abbonamento Game Pass.

Il gioco è stato mostrato al pubblico per la prima volta alla Xbox Showcase di quest’estate e da quel momento ha dominato la conversazione. Molti fan aspettavano con ansia il ritorno di Black Ops e sono stati galvanizzati dalle prime immagini di gameplay.

Qualche giorno fa è stato anche annunciato il ritorno dell’amata ‘Modalità Zombie’, la sfida cooperativa nella quale un gruppo di giocatori unisce le forze al fine di affrontare ondate sempre più numerose e aggressive di non-morti.

La nuova Modalità Zombie includerà due mappe al lancio, denominate Liberty Falls e Isola di Terminus. Quest’ultima pare includerà un veicolo guidabile, introdotto per la prima volta nella storia della Modalità Zombie.

Verrà anche ricalibrato il sistema di progressione che permetterà al giocatore di personalizzare profondamente la propria esperienza. Tornano nella Modalità Zombie la personalizzazione delle armi da fuoco e le GobbleGum monouso. Sembra poi che al giocatore sarà garantita la possibilità di utilizzare la terza persona, in una mossa davvero rivoluzionaria per il titolo.

Il ritorno della Modalità Zombie è sicuramente motivo di euforia per i fan di Call of Duty, che ora non vedono l’ora di mettere le mani sulla nuova creazione di Treyarch in uscita il 24 ottobre su Xbox Game Pass.

