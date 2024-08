Cinema Borderlands è un disastro su Rotten: ecco il voto Di Matteo Furina -

Borderlands inizia malissimo! Al cinema è appena arrivato Borderlands, adattamento live action del videogioco della Gearbox Softwear, diretto da Eli Roth con protagonisti Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Edgar Ramírez, Bobby Lee e Gina Gershon, con Jack Black che darà la voce all'amatissimo personaggio di Claptrap.

Con l’approdo in sala stanno arrivando online anche le prime recensioni, che non fanno sicuramente ben sperare. Guardando Rotten Tomatoes, il principale aggregatore al mondo, Borderlands infatti presenta, al momento in cui vi scriviamo, un raggelante 6% di valutazioni positive che si traduce in sole 2 recensioni positive sulle 49 caricate finora sul sito.

Borderlands è un videogioco uscito nel 2009, il cui successo ha fatto sì che venisse prodotto un sequel, Borderlands 2 nel 2012, e anche un terzo capitolo, The Pre-Sequel nel 2014. La storia è ambientata in un pianeta ai confini della galassia, Pandora, i cui suoi nuovi abitanti cercano un modo per arricchirsi, sfruttando le sue risorse minerarie.

Cate Blanchett ha recentemente parlato con Empire del suo coinvolgimento nel film spiegando come sia stato un modo per sfuggire alla “follia da COVID”.

Le richieste folli sono solitamente quelle verso cui gravito; quelle che non potrei mai concepire – spiega Cate Blanchett. Penso che ci sia stata anche un po’ di follia da Covid: passavo molto tempo in giardino, usando la motosega un po’ troppo liberamente. Mio marito ha detto: “Questo film potrebbe salvarti la vita”.

Per prepararsi, l’attrice si è tuffata a capofitto nei giochi di Borderlands

I miei pollici riuscivano a malapena a controllare un telefono, ma ho comprato una PS5 e abbiamo giocato l’uno contro l’altra. Volevo conoscere i limiti del gioco e cosa i fan amavano del personaggio – prosegue Cate Blanchett. Sono stata totalmente assorbita da tutto quel mondo. I cosplayer. I tutorial su YouTube

Ha aggiunto, parlando delle acrobazie sul set:

Quelle con la pistola sono state molto divertenti.

