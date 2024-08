Serie TV

Non danno il passaporto a sua figlia perché l'ha chiamata Khaleesi: il caso a tema GOT fa discutere

Condividi l'articolo La figlia di questa donna è stata chiamata con l’appellativo famoso di Daenerys Targaryen in Game of Thrones, Khaleesi, e questo a quanto pare costituiva un problema di trademark Piccolo problema per la figlia di questa donna, Lucy, chiamata Khaleesi: il nome, lo ricorderete, è il più comune appellativo usato per rivolgersi in maniera deferenziale a Daenerys Targaryen dai suoi fedeli in Game of Thrones. Inutile dire che la mamma lo ha scelto perché fan sfegatata della serie. La cosa è diventata però un problema al momento del primo viaggio all’estero, che doveva essere a Disneyland: Warner Bros., proprietaria di HBO, casa di produzione della serie, è intervenuta reclamando i diritti sul nome della bambina. La madre, Lucy, s’è detta sconvolta: “Ero devastata, era la prima volta che sentivo una cosa del genere”.

Daenerys Targaryen, detta Khaleesi

“Non capivo e mi sentivo frustrata. Com’è possibile che non si sia creato lo stesso problema quando hanno fatto il certificato di nascita?” si è chiesta, giustamente. Ma a quanto pare è bastato l’intervento di un avvocato per mettere a posto la faccenda: legalmente, il trademark non riguarda anche i nomi. Se così fosse… pensate a tutte le persone nate negli anni ’80 che si chiamano J.R.!

Alla fine, comunque, tutto si è risolto bene e il passaporto è stato rilasciato, con tanto di scuse. Nessun problema, ma anche se siete fan davvero ai massimi livelli di una serie forse farete bene a pensarci due volte prima di chiamare vostro figlio Homelander o vostra figlia Alicent, d’accordo?

Fonte: Il Fatto Quotidiano

