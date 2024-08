News

Cinema Kate Winslet ha rifiutato di nascondere la pancia sul set Parlandocon Harper's Bazaar, Kate Winslet ha raccontato di essersi rifiutata di coprire le imperfezioni del suo corpo Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Parla Kate Winslet Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Entro la fine dell’anno dovrebbe arrivere in sala Lee, biopic dedicato alla fotografa di guerra Lee Miller, diretto da Ellen Kuras e con protagonista Kate Winslet (qui il trailer). La grande attrice ha parlato di questo progetto con Harper’s Bazaar e ha anche parlato di come stia portando avanti il suo concetto di body positivity.

C’è un momento in cui Lee è seduta su una panchina in bikini – ha detto Kate Winslet. E uno della troupe si è avvicinato tra una ripresa e l’altra e ha detto: ‘Dovresti sederti più dritta.’ Per non far vederere i rotolini della pancia? Nemmeno per sogno! È stato intenzionale, lo sai?”

Alla Winslet è stato poi chiesto se le dispiace apparire “meno che perfetta” sullo schermo, domanda a cui ha risposto dicendo:

Il contrario. Ne sono orgogliosa perché c’è la mia vita sul mio viso, e questo è importante. Non mi verrebbe mai in mente di nasconderlo. Penso che la gente possa fare di meglio che dire ‘forse dovresti fare qualcosa per quelle rughe’. Mi sento più a mio agio con me stessa con il passare degli anni. Mi permette di lasciare evaporare le opinioni degli altri.

Ci stiamo privando dei corpi femminili non filtrati e realistici nei film – ha aggiunto Kate Winslet raccontando anche quanto successo sul set della miniserie Omicidio a Easttown doveil regista Craig Zobel le aveva proposto di “eliminare un po’ di pancetta in post-produzione”, dopo una scena di sesso. Ma lei aveva replicato:

Non ci provare nemmeno. Volevo che il mio personaggio fosse ritratto come una donna imperfetta ma piena, volevo un corpo e un viso che si muovessero in sintonia con quella che è la sua età – ha spiegato puntando anche il dito contro il poster promozionale della miniserie che era eccessivamente ritoccato mentre lei avrebbe preferito più rughe sul viso.

Kate Winslet appare anche nuda in “Lee” e l’anno scorso ha dichiarato a Vogue che “ha dovuto essere davvero fottutamente coraggiosa nel lasciare che il suo corpo apparisse nella sua versione più morbida senza nascondersi

E credetemi, la gente del nostro team diceva: “Potresti semplicemente sederti” E io rispondevo: “Perché? [Per via] del pezzettino di carne che vedi? No, non lo farò, ha aggiunto all’epoca.

