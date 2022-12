News

Cinema Peter Pan & Wendy, il primo sguardo al protagonista [VIDEO] Disney ha rilasciato un video con cui ha permesso al pubblico di dare un primo sguardo al prossimo Peter Pan & Wendy Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Tra i prossimi progetti messi in cantiere da Disney uno dei più interessanti è sicuramente Peter Pan & Wendy, nuovo remake live action del 1953. Nelle ultime ore la Casa di Topolino ha rilasciato un breve video per permettere agli utenti di dare un primo sguardo ai progetti futuri e, in particolare, alla nuova storia del bambino che non vuole crescere mai. Nel cast di Peter Pan & Wendy ci saranno Alexander Molony nei panni del protagonista Peter Pan, Ever Anderson in quelli di Wendy e Yara Shahidi che sarà invece Campellino, la fata che accompagna le avventure dei nostri eroi nell’Isola che non c’è. Con loro Jude Law che sarà invece Capitan Uncino.

Il film sarà diretto da David Lowery. Il regista è di certo un neofita per quel che riguarda i remake live action di casa Disney. Nel 2016 ha infatti diretto Il Drago Invisibile, nuovo adattamento di Elliott il drago invisibile, film cult del 1977. Lowery si occuperà anche della sceneggiatura per la quale collaborerà con Toby Halbrook. I due hanno già lavorato insieme nel precedente lavoro.

Questo non sarà tuttavia l’unico progetto inerente a Peter Pan del prossimo futuro. Circa 3 mesi fa infatti Rhys Frake-Waterfield, regista di Winnie the Pooh: Blood and Honey, reboot a tinte horror dedicato al celeberrimo orsetto giallo mangia miele (qui per vederlo) aveva rivelato a TMZ di voler creare anche una rivistazione splatter di Peter Pan.

Ad esempio, Thor, il dio nordico non è di proprietà della Marvel, quindi potremmo fare una sorta di nostra interpretazione se volessimo – aveva detto. Non aveva lo stesso fascino di Winnie, quindi abbiamo scelto Winnie e l’abbiamo fatto. Ne abbiamo anche molti altri in programma, ad esempio stiamo facendo quello su Peter Pan

Il produttore Scott Jeffrey aveva offerto maggiori dettagli sull’idea di Peter Pan che stanno sviluppando aggiungendo:

Peter Pan sarà molto divertente perché L’Isola che Non C’è sarà come un circo e il tutto sarà una specie di freak show. Daremo uno sguardo tormentato ad alcuni dei personaggi della storia come Campanellino, lei sarà lì.

Che ne pensate?

