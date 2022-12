Parlando con Empire, Craig Manzin ha definito The Last of Us la più grande storia mai raccontata nei videogiochi

Il prossimo 16 gennaio 2023 arriverà, in esclusiva su Sky, The Last of Us, serie TV HBO basata sul celeberrimo gioco di casa Naughty Dog (qui il primo trailer). Lo show avrà come showrunner Craig Manzin, già autore dell’apprezzatissimo Chernobyl. Parlando con Empire, l’autore ha definito quella creata da Naughty Dog “la più grande storia mai raccontata nei videogiochi”.

È un caso che non si apre nemmeno: questa è la più grande storia che sia mai stata raccontata in un videogioco. I due protagonisti non hanno dovuto sparare raggi laser dagli occhi. Sono semplicemente persone, e questo è molto raro nei videogiochi. Il fatto che abbiano mantenuto un approccio così coi piedi per terra ti fa sentire… Non ho mai provato nulla del genere, e sono un videogiocatore dal 1977.