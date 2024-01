The Last of Us: i fan dicono no a uno spin-off su Bill e Frank

Condividi l'articolo

Lo spin-off è stato ufficialmente proposto ma per molti fan la storia dei due personaggi in The Last of Us è perfetta così com’è

Quella di Bill e Frank è una storia in The Last of Us che la serie tv espande e approfondisce ulteriormente rispetto alla prima parte del videogioco Naughty Dog, risultando in uno degli episodi più acclamati della serialità recente e in una performance ampiamente apprezzata da parte del solitamente comico Nick Offerman di Parks and Rec.

Ragion per cui, stando all’attore, un vero e proprio spin-off sui due personaggi sarebbe stato proposto a HBO: “Certamente è stato pitchato. Penso che abbiamo pitchato una intera mini-serie come prequel delle loro vite prima che si incontrino. Potrebbe essere un musical. Non ci mancano le idee. Vedremo solo con cosa Craig [Mazin] e Neil [Druckmann] se ne vengono fuori”.