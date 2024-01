News Stephanie Tyler Jones critica il comportamento dei fan Su Instagram, Stephanie Tyler Jones ha criticato il comportamento di alcuni fan di Spider-Man, accusandoli di stalking Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Stephanie Tyler Jones è apparsa sia in Marvel’s Spider-Man che in Marvel’s Spider-Man 2 come modella del viso di Mary-Jane Watson. Si tratta di due dei giochi più popolari su Playstation che avranno, probabilmente titoli futuri. Tuttavia, Stephanie Tyler Jones non tornerà a interpretare la fidanzata di Peter Parker in un possibile terzo gioco della saga di Insomniac Games poiché ora “non sta più facendo attivamente audizioni per attori o modelle” – e qualsiasi ripresa ora è “puramente uno sbocco creativo per me e un’altra modella che mi da modo di collaborare con gli amici che amo”.

In un post su Instagram, la Jones ha affermato di apprezzare “l’amore” per il suo ruolo da parte di tutti i “fan di Spider-Man” e l'”accoglienza positiva” che ha ricevuto per la sua “versione di MJ”. Tuttavia, nella stessa dichiarazione, ha anche richiamato i fan che avevano “oltrepassato i limiti” adottando comportamenti che lei ha definito “inaccettabili“.

Apprezzo l’amore per il mio ruolo nei giochi di Spider-Man e la risposta positiva che la mia versione di MJ ha ottenuto nel corso degli anni – dice Stephanie Tyler Jones. Durante il fine settimana, alcuni follower hanno oltrepassato i confini. Uno è arrivato al punto di chiamare il mio posto di lavoro e lasciare diversi messaggi vocali chiedendomi di parlare con me e chiedendomi di richiamare, il che è inaccettabile e considerato stalking.

Stamattina sono entrata al lavoro e mi sono sentita subito insicura e a disagio nel sentire quei messaggi vocali. Per favore, rispettate il fatto che sono un essere umano che cerca di guadagnarsi da vivere proprio come voi, e chiedo gentilmente che i confini non vengano oltrepassati. I messaggi non riceveranno risposta, vi bloccherò se mi farete sentire a disagio e potete smettere di seguirmi se questo ti delude

