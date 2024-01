News Amouranth rivela la cifra guadagnata su Onlyfans Attraverso Twitter, Amouranth ha rivelato l'assurda cifra guadagnata su Onlyfans negli ultimi anni Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo La streamer di Twitch Amouranth, vero nome Kaitlyn Siragusa, è diventata estremamente popolare su Twitch per i suoi live streaming a tema ASMR. Dopo essersi unita alla piattaforma nel 2015, è diventata la loro streamer femminile più popolare nel 2021. Ma ciò non è avvenuto senza problemi. Al momento è stata infatti bannata da Twitch sette volte. Tuttavia, la piattaforma viola è solamente una piccola parte delle sue entrate. Su Twitter ha infatti rivelato l’incredibile somma guadangata su Onlyfans negli ultimi anni.

Dal 1° gennaio 2020 al 3 gennaio 2024, ha guadagnato la strabiliante cifra di $ 57.058.995,18. Ciò la posiziona nello 0,01% dei migliori creatori di OnlyFans.

Sebbene queste cifre siano incredibili, non devono stupire troppo se si parla di Amouranth. Qualche tempo fa ha infatti rivelato di guadagnare decine di migliaia di dollari riprendendosi mentre riposa a letto.

Durante un’intervista sul podcast The Iced Coffee Hour, la giovane ha parlanto tutte le iniziative per fare soldi in cui si è immersa nel corso degli anni, dallo streaming a OnlyFans e altri investimenti aziendali. L’host Graham Stephan è rimasto stupito dai guadagni fatti dormendo e ha chiesto quando riesce a guadagnare con questo metodo.

Se conti solo su Twitch, probabilmente un paio di migliaia di dollari – ha spiegato Amouranth. Ma, se conti le conversioni, potenzialmente, a OnlyFans, mentre dormo, allora forse 10.000- 15.000.

Questa non èfu la prima volta che i flussi di sonno di Amouranth hanno guadagnato un’attenzione mediatica. Nel maggio dello scorso anno, il conduttore radiofonico e comico Howard Stern è rimasto perplesso dal concetto dopo essersi sintonizzato su uno degli stream fatti dalla ragazza mentre dormiva.

Una delle migliori stream di Twitch attualmente è un feed live di una donna sexy che dorme – ha detto. Lo guardate davver? Questa è una cosa buona? Cosa fanno? Pensate che stia davvero dormendo o sta solo fingendo di dormire? Devi essere davvero sexy per convincere i tizi a pagare per guardarti dormire. Sentite qua: Quarantaquattromila persone che guardano dormire questa donna.

