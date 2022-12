Condividi l'articolo

Da qualche giorno su Amazon Prime Video è disponibile lo speciale natalizio di LOL – Chi Ride è fuori (qui la nostra recensione). A trionfare nel breve episodio da 80 minuti è stato il Mago Forrest che ha parlato con Radio Dee Jay della sua performance e di cosa occorra per vincere.

Io pensavo che avessero chiamato i più sexy. Frank Matano poverino ha una malattia, se non ride muore. Poi ci sono Maria Di Biase, Michela Giraud, io, Lillo e Mara Maionchi. Diciamo chi non ha vinto: Frank Matano, perché ride senza motivo. Perchè ho partecipato a LOL Xmas Special? Io l’ho fatto perché non ho trovato l’uscita in LOL 2. Lì siamo stati otto ore dentro ed è stato scartato tanto materiale. In questo caso 4 ore dentro lo studio: sembravano degli ubriachi senza aver bevuto. A LOL vince il più pirla, non il più bravo. Il più pericoloso per me è Maria Di Biase perché mi conosce bene.