Eddie Vedder e la storia del padre “quasi” ritrovato

La commovente storia di Eddie Vedder e del padre che non ha mai conosciuto

Il 23 dicembre 1964 ad Evaston, vicino a Chicago, nasceva Eddie Vedder: il frontman dei Pearl Jam. Ormai quasi all’età dei sessant’anni. Eddie può davvero definirsi il sopravvissuto dell’epoca del grunge. Eddie, infatti, è l’unico frontman ancora in vita delle big five ovvero delle cinque band rock più famose che hanno segnato quell’era (oltre ai suoi Pearl Jam ricordiamo: Nirvana, Alice in Chains, Stone Temple Pilots e Soundgarden).

E come tutti i sopravvissuti anche lui ha dovuto contrapporsi alle difficoltà della vita che nel suo caso iniziarono molto presto. Figlio di genitori divorziati, Eddie crebbe con il patrigno senza avere la possibilità di conoscere il suo padre biologico: Edward Severson, anch’egli musicista e cantante Quando la madre facendosi coraggio raccontò ad Eddie la verità fu troppo tardi per un incontro: l’uomo infatti era già deceduto diversi anni prima.