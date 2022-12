Musica

News

Approfondimenti Musica: tutte le uscite di Venerdì 23 Dicembre 2022 [ASCOLTA] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Siamo ad un altro venerdì: ecco le migliori nuove canzoni di questa settimana Siamo quasi alla fine del 2022 e uno degli ultimi venerdì dell’anno ci regala nuovi singoli e brani pubblicati dai più differenti artisti con un animo che guarda già all’anno prossimo e non sembra promettere nulla di troppo intrigante per chiudere questo. Ossia: le release di questo venerdì si possono dire molto poco interessanti. L’unica veramente degna di nota è quella dei Weezer, che chiudono il loro ciclo di quattro EP stagionali con SZNZ: Winter e si lasciano dietro un’annata tutto sommato dimenticabile. Tra le altre uscite segnaliamo il ritorno dei Gemelli Diversi (che, ricordiamo, sono rimasti in due) con un nuovo singolo, TORCIDA, il secondo da loro pubblicato quest’anno.

Non ci sono album né EP particolarmente interessanti tra le nuove uscite e neanche a livello internazionale: il che è normalissimo, alla fine di un anno che del resto è stato di per suo anche eccezionale. Aspettiamo il prossimo venerdì sperando di trovare di più; nel frattempo, ecco come sempre la nostra playlist con le 15 canzoni più interessanti da ascoltare questo weekend.

Non scordate di seguirci su LaScimmiaSente.