Nelle prime immagini di Enotria-The last song lo stile del gameplay e alcuni boss da affrontare

“Enotria-The last song” è il nuovo e attesissimo videogioco soulslike completamente made in Italy, del quale è appena uscito un trailer ufficiale che rivela la data d’uscita e le primissime immagini relative al gameplay. Il videogioco, sviluppato dalla casa italiana Jyamma Games, uscirà infatti il 21 agosto 2024 su Playstation 5 e PC, mentre su Xbox Series X/S la versione di lancio di Enotria, secondo quanto affermato dalla stessa società videoludica, non sarà disponibile. Ciò però non vuole dire che il videogioco non uscirà successivamente anche per Xbox.

Enotria in realtà sarebbe dovuto arrivare prima della nuova data ufficiale, ma Jyamma Games ha deciso di rinviare l’uscita del videogioco a causa dell’imminente debutto del nuovo DLC di Elden Ring, “Shadow of the Erdtree”, attesissimo dai fan dei soulslike, soprattutto del videogioco creato dalla FromSoftware, e quindi per non concorrere direttamente con un videogioco molto simile allo stesso Enotria. Oltre a rivelare la data d’uscita, la software house italiana ha svelato che è prevista a breve anche una versione demo di Enotria, in modo che gli utenti possano testare il videogioco prima che sia ufficialmente in vendita.