Cinema

News “X-Men ’97”, ecco l’epico trailer ufficiale della serie animata [VIDEO] Di Davide Cucchi -

Condividi l'articolo “X-Men ’97” sarà composta da dieci episodi e uscirà il 20 marzo su Disney+ Disney+ e la Marvel Association hanno finalmente rilasciato il trailer ufficiale di “X-Men ’97”, la nuova e attesissima serie animata basata sul gruppo dei supereroi mutanti. Inoltre, le società hanno voluto anche rivelare al pubblico la data d’uscita della serie: debutterà sulla piattaforma Disney+ a partire dal 20 marzo. Il trailer rivela già molte informazioni sulla serie. Sembra infatti che “X-Men ’97” dovrebbe avere un collegamento diretto con gli eventi del finale della serie originale: la morte del professor Charles Xavier e la missione che ha lasciato ai suoi allievi, ossia proteggere l’umanità da altri mutanti malvagi, anche se la società continua a ripudiarli. Ecco il trailer ufficiale:

Il trailer ufficiale di “X-Men ’97”

Sembra anche che le azioni che dovranno compiere i nostri supereroi andranno inevitabilmente male già dall’inizio: Magneto è infatti stato nominato nel testamento di Xavier a entrare nel gruppo e questo potrebbe voler dire che Xavier Mansion e la scuola di bambini dotati potrebbero finire sotto il controllo dello stesso Magneto. In più torneranno a tormentare gli X-Men anche le Sentinelle, che erano già apparse nei film live action.

Nonostante la nuovissima serie animata sia una produzione animata moderna, essa è stata concepita e ideata dal team creativo (lo scrittore capo Beau DeMayo e il trio di registi Jake Castorena , Chase Conley ed Emi Yonemura) per omaggiare l’animazione anni ’90. La serie sarà strutturata per un totale di 10 episodi e una stagione 2 è addirittura già in corso di sviluppo.

Fonte: Collider

Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa