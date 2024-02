Condividi l'articolo

Confessate: l’avete fatto subito anche voi appena iniziato a giocare a Tomb Raider 1-3 Remastered!

Qual è la prima cosa che avete fatto una volta comprato Tomb Raider 1-3 Remastered? La risposta è ovvia: chiudere nel frigo della villa il povero maggiordomo, che gironzola per tutto il tempo con il suo famoso vassoio in maniera anche piuttosto inquietante. Un momento cult, per quanto frivolo, che ricordiamo dalla fine degli anni ’90.

Non è finita, perché a quanto pare questa volta il povero maggiordomo finisce pure col congelare se lasciato dentro il frigorifero. Se quindi da una parte i nuovi giochi fanno attenzione al politically correct, dall’altra non ci fanno mancare un atto di bullismo nei confronti di un povero vecchio. Ma ricordate: è solo un gioco.