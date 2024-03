News

Trailer One Punch Man 3, ecco trailer, poster e sinossi [VIDEO] Dopo un'attesa di cinque anni siamo pronti a scoprire delle novità sull'anime di One Punch Man. Rilasciati trailer, poster e sinossi. Di Marica Priore -

Condividi l'articolo Novità per la terza stagione di One Punch Man Era il 2015 quando la prima stagione dell’adattamento del manga di One Punch Man è uscita, appassionando molti estimatori dell’animazione giapponese. Quindi sono passati quasi dieci anni, e anche quando i fan dovettero aspettare per una seconda stagione, be’… lo fecero per tanto tempo (2019). Ormai sono trascorsi cinque anni da quando abbiamo visto l’ultima volta sul piccolo schermo Saitama e la sua incredibile forza. Ma la nostra curiosità può essere finalmente placata, almeno per un po’, perché abbiamo delle piccole anticipazioni sul futuro dei protagonisti. Infatti, da poco è stata rilasciata da parte dello JC staff e dalla produzione di One Punch Man la sinossi della terza stagione: “Saitama è un eroe diventato così solo per divertimento. Dopo tre anni di ‘addestramento speciale’, è diventato così forte da essere praticamente invincibile. In effetti, è troppo forte: anche i suoi avversari più potenti vengono eliminati con un solo pugno. Accanto a Genos, il suo fedele discepolo, Saitama svolge i suoi doveri ufficiali di eroe come membro della Hero Association”.

“Un giorno, dei mostri che affermavano di appartenere alla Monster Association apparvero all’improvviso, prendendo in ostaggio un figlio del dirigente della Hero Association. Gli eroi di classe S si riuniscono e pianificano un’incursione nel nascondiglio della Monster Association per salvare l’ostaggio. Nel frattempo, Garou, un ‘mostro umano’ catturato dalla Monster Association durante una battaglia con gli eroi, si risveglia nel loro nascondiglio”, continua poi la sinossi di One Punch Man.

First poster for ‘ONE PUNCH MAN’ Season 3. pic.twitter.com/l0O1R0GmIV — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 29, 2024

E non è finita qui! Perché oltre alla sinossi, sono stati resi pubblici anche il poster e il trailer, e questo non fa altro che incrementare la nostra curiosità. L’immagine rilasciata raffigura Saitama, il protagonista dell’anime. Ma come possiamo desumere dalla sinossi, questa nuova stagione di One Punch Man sarà molto incentrata su il personaggio di Garou, vero antagonista della serie.





E voi, vedrete la terza stagione?

Fonte: JC Staff

