I Daniels torneranno al cinema dopo il successo di EEAAO Dopo il successo di Everything Everywhere All at Once, i Daniels torneranno con un nuovo film nel 2026. Sarà prodotto da Universal.

Condividi l'articolo I registi premi Oscar Daniel Kwan e Daniel Scheinert, conosciuti professionalmente come Daniels, torneranno al cinema dopo il clamoroso successo di Everything Everywhere All at Once. Universal Pictures, che ha recentemente firmato un accordo esclusivo di prelazione con i registi, ha aggiunto al suo calendario di uscite un “film evento diretto dai Daniels“ per il 12 giugno 2026. Al momento non sono state rilasciate notizie ufficiali – nessun titolo, genere, attori coinvolti – sul film.

L’ultima opera del duo registico, la folle commedia d’avventura fantascientifica Everything Everywhere All at Once, è stata prodotta da A24 ed è diventato il primo film indipendente a superare i 100 milioni di dollari al botteghino globale nel periodo post-pandemico.

Il film ha come protagonista Michelle Yeoh(prima donna asiatica a vincere l’Oscar come miglior attrice protagonista) nei panni di una proprietaria di una lavanderia a gettoni in difficoltà che scopre di avere la capacità di connettersi con le versioni di se stessa, presenti nei vari universi paralleli. La pellicola ha assunto subito lo status di cult e si è assicurata ben sette premi Oscar, tra cui quello per il miglior film.

I Daniels sono saliti alla ribalta per la prima volta dirigendo il video musicale virale di Turn Down for What di Lil Jon e per l’assegnazione del premio per la migliore regia del Sundance Film Festival nel 2016 per Swiss Army Man, con Paul Dano e Daniel Radcliffe.

La presidentessa dell’Universal Pictures Donna Langley ha espresso notevole gioia per la stesura di un accordo di collaborazione con il duo registico, dichiarando quanto segue:

“I loro film sono straordinariamente teatrali e avendo solo due progetti originali alle spalle, hanno solo scalfito la superficie di ciò di cui sono capaci come registi. Siamo contenti che abbiano scelto di intraprendere il loro viaggio con noi.”

