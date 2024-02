News

Cinema Oppenheimer, Murphy difende le scene di ses*o Intervistato dal New York Times, Cillian Murphy ha parlato delle scene di sesso presenti in Oppenheimer Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo In Oppenheimer, ultima fatica di Christopher Nolan che vede Cillian Murphy nei panni del fisico americano che con i suoi studi ha portato all’invenzione della bomba atomica (qui la nostra recensione) è presente anche Florence Pugh che interpreta Jean Tatlock, l’amante dello scienziato. Tra i due c’è una relazione molto intima che culmina in alcune scene di sesso. Quella sequenza è stata molto criticata nell’arco dei mesi. Tuttavia, in una recente intervista col New York Times, lo stesso Murphy ha difeso la scena dicendo: Beh, penso che queste cose siano essenziali – dice l’attore irlanede. Se hai familiarità con la storia, sai che è stata la sua relazione con Jean Tatlock a fargli davvero perdere il nulla osta di sicurezza e, alla fine, a costargli la carriera.

L’attore ha inoltre spiegato come la relazione di Oppenheimer con Jean Tatlock abbia influenzato il fisico, affermando:

Penso che fosse fondamentale evidenziare l’intimità e la vicinanza della loro relazione

Anche la Pugh, parlando durante un recente panel dedicato al film, ha raccontato un incidente avvenuto proprio i momenti in cui quella scena è stata girata.

Nel bel mezzo della nostra scena di sesso, la telecamera si è rotta. Nessuno lo sa, ma è così – ha detto Florence Pugh. Eravamo entrambi nudi e non era il momento ideale

La Pugh ha aggiunto che non c’erano altre camere disponibili e quindi dovuto capire come quella che si era rotta.

illian e io siamo in questa stanza insieme. È un set chiuso, quindi teniamo entrambi i nostri corpi stretti – ha detto l’attrice, abbracciandosi. Una persona è poi entrata nella stanza per tentare di riparare la telecamera. Mi dico: “Beh, questo è il mio momento per imparare qualcosa”. “Allora dimmi, cosa c’è che non va in questa telecamera?” ho detto alla persona che è entrata nella stanza.

