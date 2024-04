News

Cinema Cillian Muphy è diventato vegano: “Non mi manca la carne” Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Cillian Murphy ha detto di essere diventato vegano sia per ragioni “etiche” che “di salute” Cillian Murphy ha dichiarato di recente di essere diventato vegano. L’attore di Oppenheimer sostiene di essersi dato alla dieta che proibisce carne, latticini e uova, cioè ogni alimento proveniente da un animale, per ragioni sia etiche che di salute (alla domanda su quale delle due l’abbia motivato, risponde: “entrambe”). Confessa che: “Mi manca il formaggio”, ma aggiunge: “Non mi manca la carne, no. Sono stato senza mangiare carne per lungo tempo. Ho avuto una specie di ricaduta e non mi sentivo per niente meglio, per cui ho smesso di nuovo”. Murphy sostiene che c’è anche un’altra ragione dietro alla sua scelta.

“All’inizio era solo… c’erano un sacco di malattie da mucca pazza e cose del genere che succedevano, era una brutta situazione. Per cui ora semplicemente non lo faccio”. La preoccupazione risale per lui al 2017, quando aveva dichiarato: “Sono stato vegetariano per circa 15 anni. Ma non è mai stata una decisione morale. Ero più preoccupato di prendermi il morbo della mucca pazza”.

Che ne pensate, condividete la sua scelta? Seguiteci su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp!