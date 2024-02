Ospite della convention For The Love Of Sci-Fi, Antony Starr ha criticato le persone che idolatrano Patriota, suo personaggio in The Boys

The Boys, amatissima serie tv di Amazon, è oramai arrivata alla terza stagione con le riprese della quarta già terminate. Nel corso degli episodi, lo show ha portato in scena alcuni momenti davvero estremi, molti dei quali aventi come protagonista Patriota, il villain principale della serie interpretato da Antony Starr. Si tratta sicuramente di uno dei personaggi più negativi dell’intero show. Tuttavia tra i fan ci sono ancora moltissime persone che si trovano ad amarlo. Ospite della convention For The Love Of Sci-Fi ha risposto ad un fan che gli chiedeva cosa pensasse delle persone che amano Patriota quanto i personaggi positivi.

Oh no, non posso controllarlo, ma è dannatamente strano che lo facciano. Penso che molte persone non abbiano colto il punto, molte persone che sono dalla parte giusta, soprattutto della politica americana, non hanno capito bene chi o cosa rappresentasse il personaggio. C’è qualcosa di piuttosto divertente in questo perché significa che sono davvero stupidi, ma penso che sia una delle caratteristiche del personaggio.