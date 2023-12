Cinema The Boys: in arrivo un nuovo spin-off in Messico Deadline ha rivelato che Amazon è al lavoro su un nuovo spin-off di The Boys ambientato in Messico Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo L’universo di The Boys è pronto a espandersi. Oltre all’arrivo della quarta stagione della serie madre e la futura seconda dello spin-off Gen V (qui la nostra recensione della prima), i produttori sono al lavoro per una nuova espansione della storia, questa volta verso sud. Come infatti ha rivelato Deadline, loscrittore di Blue Beetle Gareth Dunnet-Alcocer sta lavorando ad una serie ambientata in Messico. I dettagli riguardanti la premessa sono ancora nascosti. Diego Luna e Gael García Bernal saranno i produttori esecutivi dello show e stanno valutando la possibilità di assumere ruoli di recitazione, anche se nessuno dei due sarebbe da protagonista È attualmente in corso la ricerca per un co-showrunner che si unisca al creatore, scrittore e produttore esecutivo Dunnet-Alcocer, che ora sta lavorando alla sceneggiatura. La squadra dietro The Boys:Mexico sta ora lavorando sui budget per la nuova serie e devono ancora iniziare il casting, così come ha riferito Deadline.

Nel frattempo Amazon si prepara per la quarta stagione della serie madre. recentemente il creatore di The Boys Eric Kripke ha parlato con Men’s Health spiegando il modo in cui lo show si intersecherà con gli eventi visti in Gen V.

Molte cose di Gen V hanno preparato il terreno per la Stagione 4, e stiamo cercando di mantenere le stesse regole che abbiamo mantenuto per Gen V: sarebbe utile vederla per capire la Stagione 4 di The Bpys, e fornire un po’ più di contesto e un po’ più di profondità. Ma non è affatto necessario. Se vuoi guardare solo The Boys senza guardare Gen V , è fantastico, se vuoi guardare Gen V senza guardare The Boys , è fantastico anche questo. Se non vuoi guardare entrambi questi show, vogliamo che tu nene guardi solo uno, e non farli sembrare compiti a casa

Secondo Eric Kripke, la scena post-credits di Gen V è il punto principale che collega uno show all’altro.

L’arrivo di Patriota ci è sembrato il culmine di questa stagione di Gen V, e direi che il cameo di Butcher è più di ogni altra cosa ciò che definisce la stagione 4. Butcher, avvicinandosi alla quarta stagione, è ben consapevole che c’è questo virus là fuori che può uccidere i supereroi. Quindi, volevamo vedere il punto zero di quel momento, che è quello che abbiamo fatto negli ultimissimi momenti di questa stagione.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa