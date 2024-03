Condividi l'articolo

Il film di Peaky Blinders si avvicina!

Con la sesta stagione di Peaky Blinders si è concluso uno degli show più amati al mondo. Tuttavia questo non signfica che l’Universo Narrativo di Tommy Shelby e soci è destinato a finire. Nel prossimo futuro, come sappiamo, c’è in programma un film che dovrebbe mettere la parola fine a tutte le vicende della famiglia malavitosa di Birmingham per come li abbiamo conosciuti. Recentemente il creatore dello show Steven Knight ha confermato il ritorno del protagonista Cillian Muprhy per questo progetto conclusivo che inizierà i lavori a settembre.

Tornerà sicuramente per questo – dice Knight al Birmingham World. Lo gireremo a settembre, proprio in fondo alla strada a Digbeth