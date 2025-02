Condividi l'articolo

La storia di Peaky Blinders proseguirà anche dopo il film

Sono in questo momento in corso i lavori su un film di Peaky Blinders che metterà la parola fine a tutte le vicende della famiglia malavitosa di Birmingham per come li abbiamo conosciuti. Tuttavia la pellicola non chiuderà questo Universo. Steven Knight, creatore dello show, durante il programma BBC Breakfast, ha infatti annunciato che l’attesissimo sequel del film Netflix basato sulla celebre serie ha terminato le riprese, promettendo un degno addio, pur lasciando intendere che la storia non è ancora finita.