Cynthia Erivo sarà Gesù nel nuovo Jesus Christ Superstar Cynthia Erivo sarà impegnata all'Hollywood Bowl dove interpreterà Gesù in Jesus Christ Superstar Di Matteo Furina

Condividi l'articolo Nuova avventura per Cynthia Erivo Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Cynthia Erivo interpreterà il ruolo di Gesù Cristo in una speciale produzione estiva di Jesus Christ Superstar, il celebre musical di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, che andrà in scena all’Hollywood Bowl. L’attrice e cantante ha annunciato la notizia su Instagram con entusiasmo, scrivendo:

Un po’ impegnata quest’estate, non vedo l’ora.

Non è la prima volta che Cynthia Erivo si cimenta con questo musical: nel 2020 ha vestito i panni di Maria Maddalena in una versione interamente al femminile, interpretando il brano iconico I Don’t Know How to Love Him .

Le rappresentazioni di Jesus Christ Superstar si terranno dal 1° al 3 agosto, e il resto del cast verrà annunciato prossimamente. Lo spettacolo sarà diretto e coreografato dal vincitore del Tony Award Sergio Trujillo, mentre la direzione musicale e orchestrale sarà affidata a Stephen Oremus, anch’egli vincitore di un Tony.

Il musical, originariamente pubblicato come concept album, debuttò a Broadway nel 1971 e racconta l’ultima settimana di vita di Gesù Cristo. Nel 1973 è stato adattato in un film diretto da Norman Jewison, mentre nel 2018 la NBC ha trasmesso un’acclamata versione live con John Legend nel ruolo di Gesù e Sara Bareilles in quello di Maria Maddalena.

L’impegno di Cynthia Erivo in Jesus Christ Superstar si inserisce in un periodo particolarmente intenso della sua carriera. L’attrice è attualmente candidata all’Oscar come miglior attrice per il ruolo di Elphaba nell’adattamento cinematografico di Wicked, diretto da Jon M. Chu. Erivo è solo la seconda donna di colore a interpretare Elphaba in una grande produzione del musical, dopo Alexia Khadime, che ha ricoperto il ruolo nel West End dal 2008 al 2010 ed è tornata a interpretarlo nel 2023.

Parlando del suo ruolo in Wicked, Cynthia Erivo ha dichiarato: “

pero che sia una sorta di lettera d’amore per tutti coloro che si sentono diversi, fuori posto. Per tutte le donne nere che sono entrate in una stanza e si sono sentite non benvenute

L’attrice tornerà a interpretare Elphaba anche nel sequel Wicked: For Good, in uscita a novembre sotto la distribuzione della Universal Pictures.

