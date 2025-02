News

John Malkovich è pronto a fare il suo ingresso nel mondo Marvel con The Fantastic Four: First Steps, in uscita questa estate (qui il trailer). Tuttavia, l'attore candidato all'Oscar ha rivelato in un'intervista a GQ di aver rifiutato in passato diverse offerte per ruoli nei film Marvel, principalmente per motivi economici.

Il motivo per cui non li ho accettati non aveva nulla a che fare con considerazioni artistiche – ha spiegato John Malkovich. Non mi piacevano per niente gli accordi che proponevano. Questi film sono piuttosto estenuanti da realizzare… Se devo stare appeso a una gru davanti a uno schermo verde per sei mesi, pagami. Se non vuoi pagarmi, va bene, ma allora preferisco essere sul palco, dirigere un’opera teatrale o fare qualcos’altro

L’attore ha poi raccontato di essere rimasto sorpreso nel constatare che girare I Fantastici Quattro “non è stato poi così diverso dal fare teatro”, perché “bisogna immaginare un sacco di cose che non ci sono e creare la propria piccola pièce”. John Malkovich ha accettato il ruolo nel film principalmente per il desiderio di collaborare nuovamente con il regista Matt Shakman, con cui aveva già lavorato in Cut Bank nel 2014.

Nel teaser trailer di I Fantastici Quattro: Primi Passi, pubblicato online all’inizio del mese, è apparso brevemente un Malkovich barbuto, alimentando le speculazioni dei fan. Molti ipotizzano che possa interpretare Ivan Kragoff, alias Red Ghost, un antagonista dei Fantastici Quattro nei fumetti. Red Ghost è uno scienziato sovietico che cerca di replicare l’incidente spaziale della squadra, ottenendo il potere di diventare intangibile. Inoltre, crea una squadra di super scimmie dotate di abilità simili a quelle dei Fantastici Quattro.

