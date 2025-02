Cinema

News Taxi Driver: il capolavoro di Martin Scorsese torna al cinema in 4K, ecco quando! [FOTO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo A quasi cinquant’anni dall’uscita nelle sale, Taxi Driver torna al cinema per pochi giorni in versione restaurata in 4K. Non perdete l’occasione di recuperare in sala uno dei più grandi capolavori della storia del cinema! Taxi Driver: una New York piovosa, desolante, corrotta. Un tassista – Travis Bickle, Robert De Niro – insonne e traumatizzato, che cerca di dare un senso alla sua esistenza e di colmare un vuoto incolmabile. Personaggi traviati, ipocriti, delinquenti, dal pappone al politico, in una città che sembra non lasciare speranza per nessuno. Questo il capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro e una giovanissima Jodie Foster – nel cast anche Harvey Keitel e Cybill Shepherd, più lo stesso regista in un cameo – che commenta il declino della società americana e la frattura definitiva e irreparabile di quel “sogno” perduto in un paese piegato da violenza e cinismo, abbandonato a istinti morbosi e senza più morale.

La scrittura di Paul Schrader ci consegna in Taxi Driver un’immagine di una New York, e quindi per sineddoche l’intera America, che non offre rifugio o conforto, nella quale i personaggi rispondono ai loro bisogni commettendo atti terribili senza nemmeno capire perché. E, con la direzione di Scorsese, il film diviene alla sua uscita – nel 1976 – subito simbolo e apice di quella New Hollywood impegnata che commenta spietatamente ma anche malinconicamente questa moderna realtà.

Taxi Driver rimane un classico senza tempo, citato e parodiato a non finire, e la sua influenza è duratura ancora oggi. Molti di voi – e di noi – non c’erano per vederlo in sala nel ’76, ma potrete colmare questa lacuna dal 31 marzo al 2 aprile 2025, giacché il film sarà re-distribuito nei cinema in versione restaurata in 4K su iniziativa di Nexo Studios. Segnatevi le date: è un appuntamento da non perdere, specie per i veri cinefili.

Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa e su WhatsApp