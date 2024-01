News

Serie TV The Mandalorian e Grogu, la prima immagine [FOTO] Ecco la prima immagine di The Mandalorian e Grogu, nuovo film ambientato nell'Universo di Star Wars Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Dopo 3 stagioni divenute immediatamente amatissime tra i fan, The Mandalorian è pronto a sbarcare al cinema con un film, intitolato, al momento The Mandalorian e Grogu. Diretto da Jon Favreau e prodotto da Favreau, Kathleen Kennedy e Dave Filoni, questo nuovo atteso progetto ambientato nell’Universo Narrativo di Star Wars entrerà in produzione nel 2024. Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas – ha detto Favreau. La prospettiva di portare il Mandaloriano e il suo apprendista Grogu sul grande schermo è estremamente entusiasmante

Jon Favreau e Dave Filoni hanno introdotto in Star Wars due nuovi e amati personaggi, e questa nuova storia è perfetta per il grande schermo – ha aggiunto Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm.

Questa è sicuramente una sorpresa per i fan, dato che molti degli addetti ai lavori coinvolti nello show avevano fatto riferimenti iniziali e disinvolti a una “Stagione 4” di The Mandalorian piuttoso che ad un film. Tuttavia è del tutto possibile che una quarta stagione sia ancora in arrivo, con dettagli ancora da rivelare.

Questo non è l’unico film di Star Wars in uscita ambientato nel “Mandoverso”, ovviamente. All’inizio di quest’anno, è stato annunciato che il nuovo Chief Creative Officer di Lucasfilm, Dave Filoni, avrebbe diretto un film che riunisse tutti gli archi narrativi di quest’era di showinterconnessi : vale a dire, The Mandalorian , Ahsoka, The Book of Boba Fett e l’imminente Skeleton Crew. Cosa nel concreto accadrà in futuro è tuttavia ancora un mistero. Staremo a vedere.

La stagione 3 di The Mandalorian si è conclusa in qualche modo in modo conclusivo e molto aperto. Mentre Bo-Katan ( Katee Sackhoff ) ha unito i Mandaloriani sotto la sua bandiera, determinata a ricostruire la casa che avevano perso, Din e Grogu optarono invece per una vita tranquilla in una fattoria, senza una spada oscura o un Maestro Jedi in vista. Anche se è probabile che la minaccia del ritorno del Grande Ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen) venga usata nel film di Filoni, questo non vuol dire che una minaccia come il Consiglio Ombra di Moff Gideon non sia sufficiente per chiamare Din a un’ultima avventura da mettere in scena nel film.

