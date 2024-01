The Last of Us: Young Mazino sarà Jesse nella seconda stagione [FOTO]

Condividi l'articolo

Un’altra new entry per il cast della seconda stagione di The Last of Us: ecco chi interpreterà Jesse

Jesse è un personaggio secondario nella seconda parte di The Last of Us, ma gioca un ruolo comunque importante e in tale ruolo lo vedremo, nella seconda stagione della serie HBO (in Italia esclusiva Sky e NOW TV) interpretato dall’attore Young Mazino (in foto), la new entry del cast.

Mazino è diventato famoso nel 2023 per la serie BEEF, dove ha recitato assieme a Steven Yeun e Ali Wong. Di lui Craig Mazin e Neil Druckmann hanno detto: “Young è uno di quei rari attori [il cui talento] è assolutamente innegabile nel momento in cui lo vedi. Siamo così fortunati ad avere lui, e non vediamo l’ora che il pubblico veda Young nel nostro show”.