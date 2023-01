HBO ha rinnovato la serie tv dedicat a The Last of Us per una seconda stagione dopo il gigantesco successo della prima

The Last of Us, serie TV HBO basata sul celeberrimo videogioco di casa Naughty Dog (qui la nostra recensione) è sicuramente il fenomeno televisivo del momento. I primi due episodi hanno ottenuto un gran successo sia di critica che di pubblico. E questo tanto è bastato alla casa madre di proprietà di Warner Bros per decidere di rinnovare lo show per una seconda stagione.

The Last of Us vede Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei due protagonisti Joel ed Ellie. Con loro Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett e Nick Offerman, oltre a Melanie Lynskey, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miglia, Ashley Johnson e Troy Baker.