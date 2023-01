Condividi l'articolo

Regé-Jean Page, star della serie Bridgerton, è uno degli attori più interessanti della sua generazione. La giovane star britannica dopo il successo della serie Netflix è stato anche in lizza per essere il prossimo James Bondo. Tuttavia, oltre a indiscutibili qualità artistiche, l’attore si porta dietro anche un’abbondante dose di avvenenza fisica. Addirittura, secondo degli studi matematici specifici, l’attore protagonista sarebbe l’uomo più bello del mondo.

Il chirurgo estetico Julian De Silva, che dirige il Center For Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery a Londra, ha infatti applicato ai volti dei personaggi noti la cosiddetta sezione aurea o Golden Ratio of Beauty Phi che dir si voglia. Questa è un’equazione matematica utilizzata dagli antichi greci per misurare il grado di bellezza assoluta delle persone. Basandosi su questa particolare funzione matematica, il dottor De Silva ha stilato una classifica degli uomini più belli del mondo utilizzando i più avanzati sistemi di mappatura computerizzati sui volti delle celebrità. E Regé-Jean Page, seguendo questa funzione, ha raggiunto addirittura il 93,65% di bellezza assoluta.