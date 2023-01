Quando Katy Perry si è rifiutata di lavorare con Billie Eilish: “Meh, noiosa” [VIDEO]

Condividi l'articolo

Un errore di giudizio, per Katy Perry, davvero grossolano

“Grande errore, grosso errore”, commenta oggi Katy Perry: lo fa in un TikTok ovviamente già diventato virale, nel quale spiega al pubblico di un piccolo concerto a porte chiuse come ai tempi, nel 2016, le venne chiesto di collaborare con la giovane cantante ai tempi nota ancora soltanto per la canzone Ocean Eyes.

“Qualcuno mi ha mandato una e-mail dicendo: ‘Hey, senti un po’ questa nuova artista. Ci piacerebbe davvero se lavorassimo con lei perché lavorava con me per la Unsub Records’. Era una canzone che si chiamava Ocean Eyes ed era semplicemente una ragazza bionda. Ed io ero tipo: ‘Meh, noiosa’. Grande errore. Grosso errore. Non fatelo sapere su Internet!”