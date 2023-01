Tomb Raider, Amazon al lavoro su una serie TV

News

Condividi l'articolo Tomb Raider è uno dei franchise videoludici più amati di sempre. Fin da quando nel 1996 arrivò sugi scaffali il primo capitolo, le avventure di Lara Croft e soci hanno conquistato tutti. Tuttavia, se questo è vero per quanto riguarda i videogiochi, stessa cosa non può dirsi per gli adattamenti live action. Sia infatti i due film con protagonisti Angelina Jolie dei primi anni ’00 che il recente reboot con Alicia Vikander del 2018 hanno lasciato il pubblico decisamente freddo. Per questo motivo Amazon ha deciso di abbandonare l’idea di un film per passare ad una serie tv. Secondo quanto riferito infatti dall’autorevole The Hollywood Reporter, la star di Fleabag Phoebe Waller-Bridge sarebbe al lavoro in veste di sceneggiatrice e produttrice di uno show creato ad hoc per la piattaforma streaming di Jeff Bezos, tuttavia non dovrebbe partecipare dal punto di vista recitativo.

Questo è solo uno dei grandi progetti di adattamento videoludico che Amazon ha in cantiere. Qualche settimana fa infatti è stata annunciata anche ufficialmente una serie TV dedicata a God of War. Questa si dedicherà, come spiegato dalla stessa piattaforma, sugli anni norreni di Kratos.

Quando la sua amata moglie muore – si legge nella descrizione dello show, Kratos parte per un viaggio pericoloso con suo figlio per spargere le sue ceneri dalla vetta più alta, l’ultimo desiderio di sua moglie. Kratos si rende presto conto che il viaggio è un’epica ricerca sotto mentite spoglie, che metterà alla prova i legami tra padre e figlio e costringerà Kratos a combattere nuovi dei e mostri per il destino del mondo.

God of War è un franchise avvincente e basato sui personaggi che crediamo catturerà i nostri clienti globali tanto con i suoi mondi espansivi e coinvolgenti così come con la sua ricca narrazione – ha dichiarato Vernon Sanders, capo della televisione globale di Amazon Studios. Siamo onorati di condividere l’avventura di esplorare la mitologia di God of War in un modo così importante con Sony Pictures Television, PlayStation Productions e Santa Monica Studio

