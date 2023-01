Musica

News Harry Styles, i pantaloni si rompono durante il concerto: “Vi giuro che non è parte dello show!” [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Altra disavventura sul palco per Harry Styles A quanto pare Harry Styles sembra destinato a veder funestate le sue esibizioni dal vivo con momenti alquanto imbarazzanti. E questi momenti riguardano sempre più spesso (bè, siamo a due) le sue parti basse. In questo caso, per megli dire, i vistosi calzoni che si strappano proprio in quel punto, esponendo quel che c’è da vedere ma con le mutande sopra, per fortuna. Gli inglesi usano la meravigliosa espressione “wardrobe malfunction” in questi casi: malfunzionamento del guardaroba. Ovviamente, visto che siamo nel 2023, l’avvenuto viene ripreso e dopo mezzo secondo grazie a TikTok tutti nell’universo hanno visto. Manco a dirlo, il video è virale.

Sul momento il cantante reagisce imbarazzato (e cosa può fare?) continuando a cantare ma tenendosi la mano sui gingilli. In seguito si copre con una bandiera arcobaleno attorno alla vita, e la butta sul ridere: “Devo scusarmi con alcuni di voi là davanti. Voglio dire, questo è uno show per famiglie. Vi giuro che [la rottura dei pantaloni] non è parte dello show, ok?”

Fonte: Consequence

Continuate a seguirci su LaScimmiaSente